Новая линия связи пройдёт через несколько районов Хабаровского края
Её протяженность превысит две тысячи километров.
Её протяженность превысит две тысячи километров.
Строительство
«В рамках этой договорённости с 2017 по 2019 год компания намерена за свой счёт проложить магистральную линию связи в
В районах будут размещены регенерационные пункты и узлы коммутации, что позволит организовать наземные каналы связи. Впоследствии их можно будет использовать для предоставления услуг сотовой связи и широкополосного доступа к интернету.
Как отметил Вячеслав Шпорт, для Хабаровского края проект имеет в первую очередь социальную значимость. Он полностью ориентирован на жителей. В отдаленных северных районах развитие сетей связи всегда было проблемой. Сложный рельеф, суровые климатические условия для многих компаний становились непреодолимыми факторами.
«Правительство Хабаровского края окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта. Мы заинтересованы в том, чтобы у наших жителей появились современные технологии связи», — заявил глава региона.
Магистраль в Хабаровском крае станет частью телекоммуникационного коридора, выстраиваемого между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о встрече Вячеслава Шпорта с заместителем министра связи и массовых коммуникаций страны Алексеем Волиным. Чиновник от имени ведомства пообещал региону помощь в развитии цифрового ТВ.