Новая линия связи пройдёт через несколько районов Хабаровского края

Строительство волоконно-оптической магистрали связи в северных районах Хабаровского края начнётся в 2017 году. Губернатор региона Вячеслав Шпорт и советник по вопросам стратегического планирования и управления проектами компании «НПО Импульс» Георгий Тирон подписали соответствующее соглашение.

«В рамках этой договорённости с 2017 по 2019 год компания намерена за свой счёт проложить магистральную линию связи в Аяно-Майском, Охотском, имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах. Её общая протяженность составит свыше двух тысяч километров», — сообщает пресс-центр краевого правительства.

В районах будут размещены регенерационные пункты и узлы коммутации, что позволит организовать наземные каналы связи. Впоследствии их можно будет использовать для предоставления услуг сотовой связи и широкополосного доступа к интернету.

Как отметил Вячеслав Шпорт, для Хабаровского края проект имеет в первую очередь социальную значимость. Он полностью ориентирован на жителей. В отдаленных северных районах развитие сетей связи всегда было проблемой. Сложный рельеф, суровые климатические условия для многих компаний становились непреодолимыми факторами.

«Правительство Хабаровского края окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта. Мы заинтересованы в том, чтобы у наших жителей появились современные технологии связи», — заявил глава региона.

Магистраль в Хабаровском крае станет частью телекоммуникационного коридора, выстраиваемого между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью.