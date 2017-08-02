Надвигающийся на Приморье тайфун NORU впечатлил космонавтов МКС
Сергей Рязанский опубликовал на своей странице фотографию бури из космоса.
Сергей Рязанский опубликовал на своей странице фотографию бури из космоса.
Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.
Надвигающийся на Приморье тайфун NORU, который набирает мощь и может стать сильнее прошлогоднего «Лайонрока», впечатлил космонавтов Международной космической станции. Капитан экипажа корабля «Союз МС-05» Сергей Рязанский сфотографировал бурю над Тихим океаном из космоса и посоветовал следить за прогнозами, сообщает ИА PrimaMedia.
«Прямо сейчас этот супертайфун по имени Нору “гуляет” над Тихим океаном. Он движется по направлению к Японии, затем, по прогнозам специалистов, уйдет на
Напомним, вчера синоптики официально подтвердили, что опасный тайфун NORU серьезно испортит погоду в Приморье
«До сих пор он (тайфун NORU — прим. ред.) выделывал выкрутасы в Тихом океане подобно прошлогоднему «Лайонроку». Довольно длительное время он пытался пробить блокировку тихоокеанского антициклона, чтобы уйти на
Таким, образом, не исключено, что 7 августа он может выйти в Корейский пролив, — заявил Борис Кубай.
Однако, по словам главного синоптика Приморского края, существует несколько сценариев развития ситуации, и это пока самый худший.
«В период
Глава Примгидромета рекомендовал всем отдыхающим на побережье позаботиться о получении информации о погоде, особенно начиная с пятницы, 4 августа, и до минования угрозы, для принятия своевременного решения об эвакуации.
Справка: 28 июля в 18.41 мск с космодрома Байконур стартовала