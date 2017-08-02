Надвигающийся на Приморье тайфун NORU впечатлил космонавтов МКС

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Надвигающийся на Приморье тайфун NORU, который набирает мощь и может стать сильнее прошлогоднего «Лайонрока», впечатлил космонавтов Международной космической станции. Капитан экипажа корабля «Союз МС-05» Сергей Рязанский сфотографировал бурю над Тихим океаном из космоса и посоветовал следить за прогнозами, сообщает ИА PrimaMedia.

«Прямо сейчас этот супертайфун по имени Нору “гуляет” над Тихим океаном. Он движется по направлению к Японии, затем, по прогнозам специалистов, уйдет на юго-восточное побережье Приморья в районе Находки. Земляне, будьте внимательны, следите за прогнозами и берегите себя!» — написал Сергей Рязанский на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним, вчера синоптики официально подтвердили, что опасный тайфун NORU серьезно испортит погоду в Приморье 8—10 августа . Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, тайфун вызовет в крае очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек.

«До сих пор он (тайфун NORU — прим. ред.) выделывал выкрутасы в Тихом океане подобно прошлогоднему «Лайонроку». Довольно длительное время он пытался пробить блокировку тихоокеанского антициклона, чтобы уйти на восток-северо-восток и не задеть Японские острова. Но антициклон оказался сильнее и оттесняет тайфун вспять, к юго-западу.

Таким, образом, не исключено, что 7 августа он может выйти в Корейский пролив, — заявил Борис Кубай.

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Однако, по словам главного синоптика Приморского края, существует несколько сценариев развития ситуации, и это пока самый худший.

«В период 3—4 августа в Приморском крае пройдут дожди различной интенсивности (до очень сильных), связанные с остатками бывшего тайфуна HAITANG. А в период 8—10 августа не исключено резкое ухудшения погоды, связанное с выходом тайфуна NORU. Это очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек. Но это не окончательный прогноз. Тайфун есть тайфун, он сам себя делает, поэтому мы будем за ним внимательно следить, постоянно пересчитывать и информировать жителей края ежедневно», — отметил Борис Кубай.

Глава Примгидромета рекомендовал всем отдыхающим на побережье позаботиться о получении информации о погоде, особенно начиная с пятницы, 4 августа, и до минования угрозы, для принятия своевременного решения об эвакуации.