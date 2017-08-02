Дожди и грозы ожидаются 2 августа в Приангарье

Небольшие и умеренные дожди прогнозирует на 2 августа иркутский метеоцентр. В отдельных районах Иркутской области будет наблюдаться утренний туман и пройдут грозы. Ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура ночью +12,+17°, в пониженных формах рельефа +8,+13°, днём +26,+31°, при облачной погоде +19,+24°.

В Иркутске дневные температуры воздуха составят +28,+30 градусов. Над городом осадков не ожидается, облачность переменная. Ночью столбики термометров покажут +15,+17 градусов.