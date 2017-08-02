Дожди и грозы ожидаются 2 августа в Приангарье
В Иркутске осадков не ожидается.
В Иркутске осадков не ожидается.
Небольшие и умеренные дожди прогнозирует на 2 августа иркутский метеоцентр. В отдельных районах Иркутской области будет наблюдаться утренний туман и пройдут грозы. Ветер восточный,
В Иркутске дневные температуры воздуха составят +28,+30 градусов. Над городом осадков не ожидается, облачность переменная. Ночью столбики термометров покажут +15,+17 градусов.
2 августа отмечается День пророка Ильи — Ильин день. Считается, что именно сегодня лето начинает идти на убыль, а водоемы становятся холоднее и в них уже нельзя купаться.