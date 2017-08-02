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05:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

Сергей Брилка оценил ход работ по строительству центра Святителя Иннокентия

Центр строится в поселке Анга Качугского района.

27 июля председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках парламентского контроля в очередной раз побывал в селе Анга Качугского района, где ведется строительство культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова. С начала года спикер и депутаты областного парламента уже несколько раз посетили данную стройплощадку. На сегодняшний день, отмечает Сергей Брилка, работы идет полным ходом, ведется ремонт дороги Качуг — Анга.

«Мы благодарны правительству региона, которое проделало большую работу. Сейчас стройка находится на критическом отрезке, ведь до завершения всех работ остался месяц. Сейчас есть все основания надеяться, что объекты будут завершены в срок. Здесь место рождения великого человека, великого просветителя, который прославил не только наш регион, но и всю страну. Успешная реализация этого проекта, поддержанного Президентом и правительством РФ, имеет большое значение для всей мировой культуры», — подчеркнул Сергей Брилка.

Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, пройдут в сентябре 2017 года. Они направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга — Святителя Иннокентия, Апостола Америки и Сибири, Митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.

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