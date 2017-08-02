Сергей Брилка оценил ход работ по строительству центра Святителя Иннокентия
Центр строится в поселке Анга Качугского района.
Центр строится в поселке Анга Качугского района.
27 июля председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках парламентского контроля в очередной раз побывал в селе Анга Качугского района, где ведется строительство
«Мы благодарны правительству региона, которое проделало большую работу. Сейчас стройка находится на критическом отрезке, ведь до завершения всех работ остался месяц. Сейчас есть все основания надеяться, что объекты будут завершены в срок. Здесь место рождения великого человека, великого просветителя, который прославил не только наш регион, но и всю страну. Успешная реализация этого проекта, поддержанного Президентом и правительством РФ, имеет большое значение для всей мировой культуры», — подчеркнул Сергей Брилка.
Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, пройдут в сентябре 2017 года. Они направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга — Святителя Иннокентия, Апостола Америки и Сибири, Митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.