Сергей Брилка оценил ход работ по строительству центра Святителя Иннокентия

27 июля председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках парламентского контроля в очередной раз побывал в селе Анга Качугского района, где ведется строительство культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова. С начала года спикер и депутаты областного парламента уже несколько раз посетили данную стройплощадку. На сегодняшний день, отмечает Сергей Брилка, работы идет полным ходом, ведется ремонт дороги Качуг — Анга.

«Мы благодарны правительству региона, которое проделало большую работу. Сейчас стройка находится на критическом отрезке, ведь до завершения всех работ остался месяц. Сейчас есть все основания надеяться, что объекты будут завершены в срок. Здесь место рождения великого человека, великого просветителя, который прославил не только наш регион, но и всю страну. Успешная реализация этого проекта, поддержанного Президентом и правительством РФ, имеет большое значение для всей мировой культуры», — подчеркнул Сергей Брилка.