Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
В Челябинской области передано штормовое предупреждение.
В Челябинской области передано штормовое предупреждение.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, 2 августа в области ожидаются очень сильные ливни, которые будут сопровождаться грозами.
Спасатели не исключают выпадение крупного града. При этом ветер усилится до 20−25 м/с.
Местным жителям рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, а деревья обходить стороной. Водителям рекомендуется не пользоваться личным транспортом.