Часть центра Красноярска перекрыли из-за Дня ВДВ
2 августа запрещено движение от перекрестка ул. Соревнования — ул. Дубенского до ул. Шахтеров.
2 августа запрещено движение от перекрестка ул. Соревнования — ул. Дубенского до ул. Шахтеров.
В День
Так, в среду, 2 августа, с 08:30 до 11:00 запрещено движение транспорта по проезду от перекрестка ул. Соревнования — ул. Дубенского до ул. Шахтеров. Кроме того, со вторника, 1 августа, с 22:00 нельзя использовать платную парковку по четной стороне ул. Перенсона на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса.
Добавим, праздничная программа в этом году начнется в 16:00 в Центральном парке. Перед горожанами выступят барабанщики, ветераны боевых действий,