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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Часть центра Красноярска перекрыли из-за Дня ВДВ

2 августа запрещено движение от перекрестка ул. Соревнования — ул. Дубенского до ул. Шахтеров.

В День Воздушно-десантных войск в Центральном районе Красноярска будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в среду, 2 августа, с 08:30 до 11:00 запрещено движение транспорта по проезду от перекрестка ул. Соревнования — ул. Дубенского до ул. Шахтеров. Кроме того, со вторника, 1 августа, с 22:00 нельзя использовать платную парковку по четной стороне ул. Перенсона на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса.

Добавим, праздничная программа в этом году начнется в 16:00 в Центральном парке. Перед горожанами выступят барабанщики, ветераны боевых действий, военно-спортивный клуб «Патриот», клуб военной подготовки «Барс», клуб «Грифон», а также творческие коллективы Правобережного дворца культуры и Дома офицеров.

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