Часть центра Красноярска перекрыли из-за Дня ВДВ

В День Воздушно-десантных войск в Центральном районе Красноярска будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в среду, 2 августа, с 08:30 до 11:00 запрещено движение транспорта по проезду от перекрестка ул. Соревнования — ул. Дубенского до ул. Шахтеров. Кроме того, со вторника, 1 августа, с 22:00 нельзя использовать платную парковку по четной стороне ул. Перенсона на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса.