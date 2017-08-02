Отловом бродячих собак в Красноярске займутся волонтеры-зоозащитники

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Общественная организация «Быть добру» займется отловом бродячих собак в Красноярске. Стоимость контракта составила 2,5 млн рублей. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».

Животных теперь будут держать в обустроенном гараже на правом берегу Красноярска. 2 августа сюда привезут первых бездомных собак. Их на время поместят в вольеры, после чего каждого из них осмотрит ветврач.

«Операции, которые будут проходить, все будет фиксироваться, постоянно онлайн-режим будет. Свой сайт делаем и человек, выходя на этот сайт, сможет видеть, как содержатся собаки», — рассказал руководитель пункта отлова Сергей Семенов.

По условиям контракта, ​подрядчик должен до 25 декабря 2017 года отловить 609 бродячих животных. Из них около 500 собак должны быть стерилизованы. Больных зверей исполнитель усыпит.

Новый подрядчик говорит, что 2,5 млн рублей достаточно, чтобы качественно выполнять свою работу. Но этих денег не хватит на вакцинацию собак. Прививки общественники собираются делать на свои средства.

«Кардинальное отличие нас — это не сбор денег, на этом не сделаешь денег, из этого не сделаешь бизнес, все кто работал до этого — для них это был бизнес. На собаках делали деньги. Наше отличие в том, что мы будем делать так, как мы, общественники, сами прописали в регламенте», — сказала председатель общественной организации «Быть добру», помощник подрядчика Анна Андреева.