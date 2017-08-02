Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
МВД проверяет инцидент с чеченками и полицейскими в Воронеже
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Отловом бродячих собак в Красноярске займутся волонтеры-зоозащитники

Торги на отлов животных выиграла организация «Быть добру».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Общественная организация «Быть добру» займется отловом бродячих собак в Красноярске. Стоимость контракта составила 2,5 млн рублей. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».

Животных теперь будут держать в обустроенном гараже на правом берегу Красноярска. 2 августа сюда привезут первых бездомных собак. Их на время поместят в вольеры, после чего каждого из них осмотрит ветврач.

«Операции, которые будут проходить, все будет фиксироваться, постоянно онлайн-режим будет. Свой сайт делаем и человек, выходя на этот сайт, сможет видеть, как содержатся собаки», — рассказал руководитель пункта отлова Сергей Семенов.

По условиям контракта, ​подрядчик должен до 25 декабря 2017 года отловить 609 бродячих животных. Из них около 500 собак должны быть стерилизованы. Больных зверей исполнитель усыпит.

Новый подрядчик говорит, что 2,5 млн рублей достаточно, чтобы качественно выполнять свою работу. Но этих денег не хватит на вакцинацию собак. Прививки общественники собираются делать на свои средства.

«Кардинальное отличие нас — это не сбор денег, на этом не сделаешь денег, из этого не сделаешь бизнес, все кто работал до этого — для них это был бизнес. На собаках делали деньги. Наше отличие в том, что мы будем делать так, как мы, общественники, сами прописали в регламенте», — сказала председатель общественной организации «Быть добру», помощник подрядчика Анна Андреева.

Добавим, что при отлове собак подрядчику «запрещено применять способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье, травму, смерть безнадзорного животного, а также жестоко обращаться с собаками».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Виновнику аварии со скорой помощью в Красноярске грозит арест
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
На Дальнем Востоке будут расследовать масштабную энергоаварию
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь