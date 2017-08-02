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05:40 (мск), источник: Вести Иркутск

На переправе с острова Ольхон туристам стали подвозить воду и продукты

Чтобы ждать было легче. Для туристов, ожидающих переправу с острова Ольхон, организовали подвоз продуктов и питьевой воды.

Источник: Вести Иркутск

Работают несколько кафе. Местные предприниматели доставляют питание на пароме. Воду подвозят из Хужира. Очередь из машин удалось серьёзно сократить. Для этого два других судна — «Ольхонские ворота» и «Дорожник» работали почти в круглосуточном режиме.

Напомним, паром «Семён Батагаев» сломался несколько дней назад. Накануне в Иркутск из Барнаула прибыли специалисты, которые займутся его ремонтом. Вернуть в строй плавучую переправу планируют к выходным.

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