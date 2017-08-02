На переправе с острова Ольхон туристам стали подвозить воду и продукты

Работают несколько кафе. Местные предприниматели доставляют питание на пароме. Воду подвозят из Хужира. Очередь из машин удалось серьёзно сократить. Для этого два других судна — «Ольхонские ворота» и «Дорожник» работали почти в круглосуточном режиме.