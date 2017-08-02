На переправе с острова Ольхон туристам стали подвозить воду и продукты
Чтобы ждать было легче. Для туристов, ожидающих переправу с острова Ольхон, организовали подвоз продуктов и питьевой воды.
Чтобы ждать было легче. Для туристов, ожидающих переправу с острова Ольхон, организовали подвоз продуктов и питьевой воды.
Работают несколько кафе. Местные предприниматели доставляют питание на пароме. Воду подвозят из Хужира. Очередь из машин удалось серьёзно сократить. Для этого два других судна — «Ольхонские ворота» и «Дорожник» работали почти в круглосуточном режиме.
Напомним, паром «Семён Батагаев» сломался несколько дней назад. Накануне в Иркутск из Барнаула прибыли специалисты, которые займутся его ремонтом. Вернуть в строй плавучую переправу планируют к выходным.