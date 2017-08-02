Родители первоклассников в Хабаровске сбились с ног в поиске бесполезных рабочих тетрадей

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Подготовка к новому учебному году в разгаре: хабаровчане массово скупают канцелярские принадлежности, школьную форму, ранцы и пособия в книжных магазинах и на специализированной ярмарке. Но горожане столкнулись с нехваткой рабочих тетрадей для 1−4 классов. В нехватке товаров продавцы обвиняют столичные издательства, а в управлении образования и вовсе назвали эти пособия необязательными для учебы, сообщает ИА AmurMedia.

В Хабаровске школьники ежегодно получают необходимую литературу и большую часть пособий в своих учебных заведениях. Педагоги редко говорят о необходимости приобретать книги и рабочие тетради самостоятельно. Однако такие случаи все же бывают. В преддверии 1 сентября в этом году и родители, и продавцы говорят о том, что найти актуальные пособия для начальной школы по программам «2100» и Л. В. Занкова стало сложнее. Сегодня на прилавках лежат издания прошлого года, которые незначительно отличаются по содержанию от нужных, но все равно не подходят.

— Где-то содержание заданий изменилось в сравнении с прошлогодним. Например, не арбузы нужно посчитать, а персики с яблоками. Иллюстрации, наглядные схемы и прочее оформление немного изменяют — и все, рабочая тетрадь уже не подходит, учиться по ней нельзя. А искать актуальные пособия сейчас — та еще проблема. Московские издательства не присылают новинки оперативно: они к нам дойдут в лучшем случае на следующий год. А детям рабочие тетради уже сейчас нужны. Выкручиваются все по-разному. Родители в интернет-магазинах заказывают коллективно, потому что у нас только прошлогодние, — объяснила продавец школьной ярмарки Галина Пожидаева.

По-своему решить ситуацию пытаются и в школах города. Администрация и попечительский совет в каждом учреждении собирают деньги на закупку необходимых пособий. Комплект рабочих тетрадей обойдется семье школяра в 1 500 рублей.

— Ребенок в этом году поступает в гимназию № 3, на собрании нам сразу озвучили, что рабочих тетрадей по Занкову нет. Нужно сдать полторы тысячи рублей, школа закупит для всех эти тетради через Москву, — поделился хабаровчанин Максим Сокольник.

При этом, как отметили в городском управлении образования, приобретать пособия вовсе не обязательно.

— Рабочая тетрадь — это приложение к учебнику, которое позволяет ребенку лучше усваивать пройденный материал и отрабатывать его. Но это не обязательная литература. В отличие от учебников, которые иметь необходимо и которые школа обязана выдать, рабочие тетради приобретаются исключительно на усмотрение родителей. В данном случае школа всего лишь выступает посредником, чтобы помочь закупить пособия организованно. Если родители не хотят покупать тетради, ничего в этом страшного нет, — объяснила начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.