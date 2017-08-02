Родители первоклассников в Хабаровске сбились с ног в поиске бесполезных рабочих тетрадей
Школы города собирают деньги на редкие пособия, а в управлении образования говорят, что они не
Школы города собирают деньги на редкие пособия, а в управлении образования говорят, что они не
Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.
Подготовка к новому учебному году в разгаре: хабаровчане массово скупают канцелярские принадлежности, школьную форму, ранцы и пособия в книжных магазинах и на специализированной ярмарке. Но горожане столкнулись с нехваткой рабочих тетрадей для 1−4 классов. В нехватке товаров продавцы обвиняют столичные издательства, а в управлении образования и вовсе назвали эти пособия необязательными для учебы, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровске школьники ежегодно получают необходимую литературу и большую часть пособий в своих учебных заведениях. Педагоги редко говорят о необходимости приобретать книги и рабочие тетради самостоятельно. Однако такие случаи все же бывают. В преддверии 1 сентября в этом году и родители, и продавцы говорят о том, что найти актуальные пособия для начальной школы по программам «2100» и Л. В. Занкова стало сложнее. Сегодня на прилавках лежат издания прошлого года, которые незначительно отличаются по содержанию от нужных, но все равно не подходят.
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— Ребенок в этом году поступает в гимназию № 3, на собрании нам сразу озвучили, что рабочих тетрадей по Занкову нет. Нужно сдать полторы тысячи рублей, школа закупит для всех эти тетради через Москву, — поделился хабаровчанин Максим Сокольник.
При этом, как отметили в городском управлении образования, приобретать пособия вовсе не обязательно.
— Рабочая тетрадь — это приложение к учебнику, которое позволяет ребенку лучше усваивать пройденный материал и отрабатывать его. Но это не обязательная литература. В отличие от учебников, которые иметь необходимо и которые школа обязана выдать, рабочие тетради приобретаются исключительно на усмотрение родителей. В данном случае школа всего лишь выступает посредником, чтобы помочь закупить пособия организованно. Если родители не хотят покупать тетради, ничего в этом страшного нет, — объяснила начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.
Непонятная ситуация с рабочими тетрадями, как и весь ритуал сборов ребенка к школе — задача, которая дорого обходится не только кошельку, но и нервным клеткам обычной хабаровской семьи. Еще одна проблема, с которой столкнулись горожане в этом году — покупка канцтоваров. Информагентство уже писало, что цены на тетради, ластики и ручки взлетели почти вдвое. При этом школьную форму продавцы отдают со скидками: покупатели расхватали большую часть товара, остались лишь непопулярные размеры одежды.