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05:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцев пугают фэйковыми штормовыми предупреждениями от несуществующих ведомств

Бумага за подписью последнего главы КГБ Крючкова гуляет по местным группам в WhatsApp.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Опасения приморцев в связи с возможным приходом на территорию края сильнейшего тайфуна NORU, решили использовать шутники, сообщает ИА PrimaMedia. В местных группах WhatsApp распространяется штормовое предупреждение муниципалитетам и главам администраций от «Председателя ГКБ ПК ГКЧБ В. А. Крючкова», намекающего на последнего председателя КГБ а впоследствии члена ГКЧП Владимира Крючкова.

«Настоятельная рекомендация покинуть к вечеру 8 августа побережье Приморского края и пониженные места районов края, во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций и человеческих жертв», — говорится в письме.

Однако, несмотря на явные признаки шуточности письма, многие пользователи мессенджеров воспринимают его как реальное штормовое предупреждение.

В Примгидромете подтвердили, что видели распространяемую листовку. Синоптикам за уточнением прогноза и с просьбой отреагировать на бумажку уже успели позвонить сотрудники местного МЧС.

— По этому поводу можем сказать следующее: штормовое предупреждение Примгидромет не давал, и те данные по осадкам и другим показателям, которые в листовке приводятся, мы пока тоже не давали. Организации, которая указана в листовке, не существует. Данный «документ» является чьей-то шуткой, фейком. Не исключено, что в ближайшие дни будет дано официальное предупреждение, которым можно будет руководствоваться. Но в любом случае на распространяемую сейчас листовку ориентироваться не стоит и всерьез ее воспринимать тоже, — сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Главный редактор «Примпогоды» Марина Парфенова указала на вред подобных шуток.

— Такие сообщения вызывает у нас озабоченность, потому что прогнозы даются от лица тех, кто не имеет лицензии на такую деятельность. Но читателям, как правило, некогда разбираться. А в конечном итоге, винят официальных настоящих синоптиков, а не кого-то другого, — сказала Парфенова.

Напомним, об угрозе прихода в Приморье мощного тайфуна сегодня сообщают некоторые источники погодной информации. В частности, как говорит сайт Маглипогода, тайфун NORU достиг уже уровня супертайфуна и может нанести серьезный ущерб регионам, попавшим под его влияние. Однако главный синоптик Приморского края Борис Кубай, хоть и подтверждает возможное влияние тайфуна на Приморье, но пока называет такой сценарий худшим из возможных.

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