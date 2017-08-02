Динар Гильмутидинов: в Башкирии не хватает дорожных знаков

— Самое пристальное внимание обращаем на качество дорог. Недавно выявили нарушения на участке «Уфа-Чишмы». Там одних знаков недостающих мы выявили 29 штук. В Уфе похожая ситуация, очень часто не хватает знаков дублирующих разметку, например, «Пешеходный переход». Сейчас как раз сезон ремонта дорог, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными, — рассказал Динар Гильмутдинов.