Динар Гильмутидинов: в Башкирии не хватает дорожных знаков
Главный инспектор подвел итоги семи месяцев работы и озвучил сразу несколько факторов, мешающих безопасности дорожного движения.
Главный инспектор подвел итоги семи месяцев работы и озвучил сразу несколько факторов, мешающих безопасности дорожного движения.
Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутидов в своем блоге поделился результатами работы за семь месяцев 2017 года.
— Самое пристальное внимание обращаем на качество дорог. Недавно выявили нарушения на участке «Уфа-Чишмы». Там одних знаков недостающих мы выявили 29 штук. В Уфе похожая ситуация, очень часто не хватает знаков дублирующих разметку, например, «Пешеходный переход». Сейчас как раз сезон ремонта дорог, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными, — рассказал Динар Гильмутдинов.
По словам главного автоинспектора Башкирии, чаще всего жители республики попадают в ДТП