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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутидинов: в Башкирии не хватает дорожных знаков

Главный инспектор подвел итоги семи месяцев работы и озвучил сразу несколько факторов, мешающих безопасности дорожного движения.

Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутидов в своем блоге поделился результатами работы за семь месяцев 2017 года.

— Самое пристальное внимание обращаем на качество дорог. Недавно выявили нарушения на участке «Уфа-Чишмы». Там одних знаков недостающих мы выявили 29 штук. В Уфе похожая ситуация, очень часто не хватает знаков дублирующих разметку, например, «Пешеходный переход». Сейчас как раз сезон ремонта дорог, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными, — рассказал Динар Гильмутдинов.

По словам главного автоинспектора Башкирии, чаще всего жители республики попадают в ДТП из-за превышения скорости или выезда на встречную полосу на запрещенном участке.

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