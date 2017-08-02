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05:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Отремонтированный паром «Семен Батагаев» запустили в Ольхонском районе Иркутской области

Судно начало работу по прежнему расписанию.

Источник: IrkutskMedia.ru

Паром «Семен Батагаев, который сломался 29 июля, отремонтировали и запустили на переправе Ольхонского района в Иркутской области сегодня утром, 2 августа. Судно осуществляет перевозки по прежнему расписанию. Переправа работает в штатном режиме. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСРП.

«Паром приступил к выполнению регулярных рейсов. Все три парома работают исправно, согласно расписанию», — отметил в пресс-службе.

Напомним, что 1 августа на Ольхон прибыли инженеры и техники завода изготовителя электронной системы дистанционного автоматического управления, которая дала сбой. Вечером 1 августа все сбои были устранены — проведен тестовый рейс.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что новый паром «Семен Батагаев», обслуживающий сообщение «МРС-Ольхон», сломался 29 июля. Специалисты завода изготовителя планировали завершить работы по выявлению причин и их устранению ко 2 августа. После поломки судна паромы «Дорожник» и «Ольхонские ворота» выполняли в течение нескольких дней порядка 20-ти рейсов в день вместо запланированных 15-ти рейсов.

В течение последних дней сотни туристов стояли в многокилометровых автомобильных очередях, чтобы переправиться на Ольхон, либо наоборот покинуть его. В связи с увеличившимся в разы потоком туристов, жарой происходили многочисленные драки. Люди находились в километровых очередях без еды и воды, в ближайших кафе закончились продукты питания. Справить нужду также негде было.

В связи с резким увеличением очереди на паром, осуществляющим перевозку местных жителей и туристов на остров Ольхон и в обратном направлении, на местах переправы 31 июля были выставлены пять экипажей полиции. Это наряды ДПС полиции, спецроты Управления ГИБДД Главка, патрульно-постовой службы.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, на острове Ольхон была организована выездная торговля продуктами и питьевой водой для туристов, ожидающих переправы на материк. Также, по информации администрации Ольхонского районного муниципального образования, по состоянию на 1 августа 2017 года на паромной переправе «МРС — остров Ольхон» в целях обеспечения людей, ожидающих переправу с острова на материк, питанием и питьевой водой, работали пять кафе. Ассортимент реализуемой в них продукции: выпечка (пироги, чебуреки), позы, пельмени, супы, чай. Вода и напитки в продаже также имелись. Предприниматели самостоятельно осуществляют доставку продуктов питания и бутилированной воды в кафе на пароме. Питьевую воду подвозят в емкости из поселка Хужир по мере необходимости.

Как сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, дополнительно был проработан вопрос с председателем Иркутского областного союза потребительских обществ Александром Хвастуновым об организации выездной торговли Хужирским сельским потребительским обществом. В настоящее время предприятием в месте ожидания переправы осуществляется торговля напитками (газированная и негазированная питьевая вода, сок, морс, квас) и продуктами питания, не требующими специальных условий хранения (консервы, паштеты, кондитерские изделия, хлеб собственного производства).

Напомним, что два парома «Дорожник» и «Ольхонские ворота» работают круглосуточно в Ольхонском районе Иркутской области. Очередь в сторону острова была 126 машин утром 1 августа, по информации исполняющего обязанности мэра Ольхонского района Анатолия Брагина.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что действующие паромы не справляются с большим числом туристов на Ольхоне в Иркутской области. Медицинскую помощь можно получить в помещении бывшего информационного пункта «Заповедного Прибайкалья» на переправе МРС-Ольхон с 31 июля по 4 августа. Людям приходится ждать очереди несколько часов, а в некоторых случаях — сутки.

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