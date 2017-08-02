Отремонтированный паром «Семен Батагаев» запустили в Ольхонском районе Иркутской области
Судно начало работу по прежнему расписанию.
Судно начало работу по прежнему расписанию.
Паром «Семен Батагаев, который сломался 29 июля, отремонтировали и запустили на переправе Ольхонского района в Иркутской области сегодня утром, 2 августа. Судно осуществляет перевозки по прежнему расписанию. Переправа работает в штатном режиме. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Паром приступил к выполнению регулярных рейсов. Все три парома работают исправно, согласно расписанию», — отметил в
Напомним, что 1 августа на Ольхон прибыли инженеры и техники завода изготовителя электронной системы дистанционного автоматического управления, которая дала сбой. Вечером 1 августа все сбои были устранены — проведен тестовый рейс.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что новый паром «Семен Батагаев», обслуживающий сообщение «МРС-Ольхон», сломался 29 июля. Специалисты завода изготовителя планировали завершить работы по выявлению причин и их устранению ко 2 августа. После поломки судна паромы «Дорожник» и «Ольхонские ворота» выполняли в течение нескольких дней порядка 20-ти рейсов в день вместо запланированных 15-ти рейсов.
В течение последних дней сотни туристов стояли в многокилометровых автомобильных очередях, чтобы переправиться на Ольхон, либо наоборот покинуть его. В связи с увеличившимся в разы потоком туристов, жарой происходили многочисленные драки. Люди находились в километровых очередях без еды и воды, в ближайших кафе закончились продукты питания. Справить нужду также негде было.
В связи с резким увеличением очереди на паром, осуществляющим перевозку местных жителей и туристов на остров Ольхон и в обратном направлении, на местах переправы 31 июля были выставлены пять экипажей полиции. Это наряды ДПС полиции, спецроты Управления ГИБДД Главка,
По данным
Как сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, дополнительно был проработан вопрос с председателем Иркутского областного союза потребительских обществ Александром Хвастуновым об организации выездной торговли Хужирским сельским потребительским обществом. В настоящее время предприятием в месте ожидания переправы осуществляется торговля напитками (газированная и негазированная питьевая вода, сок, морс, квас) и продуктами питания, не требующими специальных условий хранения (консервы, паштеты, кондитерские изделия, хлеб собственного производства).
Напомним, что два парома «Дорожник» и «Ольхонские ворота» работают круглосуточно в Ольхонском районе Иркутской области. Очередь в сторону острова была 126 машин утром 1 августа, по информации исполняющего обязанности мэра Ольхонского района Анатолия Брагина.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что действующие паромы не справляются с большим числом туристов на Ольхоне в Иркутской области. Медицинскую помощь можно получить в помещении бывшего информационного пункта «Заповедного Прибайкалья» на переправе