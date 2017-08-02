Хабаровские школьники проведут косметическую уборку на площади Блюхера
Запланирован и флешмоб, посвящённый любви к городу.
Запланирован и флешмоб, посвящённый любви к городу.
Хабаровские школьники приберутся на площади Блюхера. Они также расскажут о своей любви к дальневосточной столице с помощью флешмоба.
В акции примут участие старшеклассники из трудовых отрядов, а устраивает её комитет по управлению Центральным районом.
«Всего 75 человек поучаствуют в уборке площади. Это старшеклассники из пяти трудовых отрядов Центрального района. Мы проведём уборку площади, прополем траву, подметём площадь, соберём мусор и потом устроим небольшой флешмоб», — рассказала ведущий специалист комитета администрации города по управлению Центральным районом Наталья Покорная.
Старшеклассники планируют завершить уборку патриотическим флешмобом — они выстроятся в фразу «Я люблю Хабаровск». Таким образом они хотят показать своё отношение к городу, а также сделать его чище и светлее.
«Площадь Блюхера будет реконструироваться, но мы всё равно хотим внести хоть
Пройдёт мероприятие 3 августа, ребята начнут приводить в порядок площадь Блюхера в 11:00.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что горожане нынешним летом уже занимались благоустройством этой территории. Вдохновившись фестивалем «Кварталы» хабаровчане своими силами начали благоустраивать площадь. Там установили книжный шкаф для буккросинга, однако через несколько недель он развалился.