В Кольцово бортпроводник «УА» спас жизнь маленькому мальчику
Ребенку стало плохо перед вылетом.
Ребенку стало плохо перед вылетом.
В аэропорту Кольцово бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» спас жизнь маленькому мальчику, которому стало плохо перед вылетом, сообщает 2 августа корреспондент «АиФ-Урал».
Как пишет портал Е1, отец с сыном должны были вылететь в Худжанд. Однако в аэропорту ребенку стало плохо. Его отец, таджик по национальности, обратился за помощью к бортпроводнику «Уральских авиалиний» Михаилу Коломоецу.
По словам сотрудника авиакомпании, когда он подошел к ребенку, то уже посинел. Михаил сделал ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока сердце не забилось и не подъехали медики. Вскоре подоспели врачи и отвезли ребенка вместе с отцом в больницу. Оказалось, что мальчик страдает астмой. У родителей были уколы, но они не смогли самостоятельно их поставить, поэтому обратились за помощью.
Совсем недавно стюардесса «Уральских авиалиний» совместно с оказавшимся на борту медиком помогла реанимировать 10-летнего подростка, которому стало плохо на борту самолета.