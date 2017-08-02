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08:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Кольцово бортпроводник «УА» спас жизнь маленькому мальчику

Ребенку стало плохо перед вылетом.

В аэропорту Кольцово бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» спас жизнь маленькому мальчику, которому стало плохо перед вылетом, сообщает 2 августа корреспондент «АиФ-Урал».

Как пишет портал Е1, отец с сыном должны были вылететь в Худжанд. Однако в аэропорту ребенку стало плохо. Его отец, таджик по национальности, обратился за помощью к бортпроводнику «Уральских авиалиний» Михаилу Коломоецу.

По словам сотрудника авиакомпании, когда он подошел к ребенку, то уже посинел. Михаил сделал ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока сердце не забилось и не подъехали медики. Вскоре подоспели врачи и отвезли ребенка вместе с отцом в больницу. Оказалось, что мальчик страдает астмой. У родителей были уколы, но они не смогли самостоятельно их поставить, поэтому обратились за помощью.

Совсем недавно стюардесса «Уральских авиалиний» совместно с оказавшимся на борту медиком помогла реанимировать 10-летнего подростка, которому стало плохо на борту самолета.

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