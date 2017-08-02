В Кольцово бортпроводник «УА» спас жизнь маленькому мальчику

Как пишет портал Е1, отец с сыном должны были вылететь в Худжанд. Однако в аэропорту ребенку стало плохо. Его отец, таджик по национальности, обратился за помощью к бортпроводнику «Уральских авиалиний» Михаилу Коломоецу.

По словам сотрудника авиакомпании, когда он подошел к ребенку, то уже посинел. Михаил сделал ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока сердце не забилось и не подъехали медики. Вскоре подоспели врачи и отвезли ребенка вместе с отцом в больницу. Оказалось, что мальчик страдает астмой. У родителей были уколы, но они не смогли самостоятельно их поставить, поэтому обратились за помощью.