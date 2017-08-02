Утренний туман опустился на Новосибирск
Утром 2 августа новосибирцы выложили в сеть сотни фотографий живописного тумана, белое марево не создало серьезных затруднений для города.
Утром 2 августа новосибирцы выложили в сеть сотни фотографий живописного тумана, белое марево не создало серьезных затруднений для города.
Утренний туман опустился на Новосибирск, фотографии в сеть выложили сотни жителей города.
Плотная пелена скрывала части города, дома выглядели тускло и живописно.
Автомобилисты в комментариях к записям в крупных городских пабликах отмечают, что на дорогах ранним утром снизилась видимость.
В то же время туман не создал никаких затруднений для жителей города.