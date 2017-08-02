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08:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Утренний туман опустился на Новосибирск

Утром 2 августа новосибирцы выложили в сеть сотни фотографий живописного тумана, белое марево не создало серьезных затруднений для города.

Утренний туман опустился на Новосибирск, фотографии в сеть выложили сотни жителей города.

Плотная пелена скрывала части города, дома выглядели тускло и живописно.

Автомобилисты в комментариях к записям в крупных городских пабликах отмечают, что на дорогах ранним утром снизилась видимость.

Во время загрузки произошла ошибка.

В то же время туман не создал никаких затруднений для жителей города.

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