В Набережных Челнах ко Дню города откроют обновленный сухой фонтан

Строительную часть будет принимать комиссия. Но специалисты компании-субподрядчика планируют еще почистить водное сооружение, сообщает газета «Челнинские известия».



Светомузыкальный фонтан построили в прошлом году в рамках реконструкции набережной поселка ГЭС. Полюбоваться красивейшим зрелищем в Челны приезжали жители соседних городов. Однако при эксплуатации возник неприятный момент: при ветре водяные струи направлялись на пешеходную дорожку, образовывались лужи, а вода никуда не отводилась, высыхала естественным путем. Проектом водоотвод был предусмотрен, но денег на эти работы не нашлось. В этом году к вопросу о доработке дренажной системы фонтана вернулись.



Благоустройством вот уже третью неделю занимается та же компания, что строила фонтан в прошлом году. Строители по периметру фонтана, на наземной части, установили лоток и сделали дренаж по периметру в земле. По оценке мастера, запустить фонтан можно будет уже через несколько дней.