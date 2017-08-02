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12:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах ко Дню города откроют обновленный сухой фонтан

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Завершаются работы по обновлению дренажной системы «сухого» фонтана на набережной Г. Тукая в Набережных Челнах.

Строительную часть будет принимать комиссия. Но специалисты компании-субподрядчика планируют еще почистить водное сооружение, сообщает газета «Челнинские известия».

Светомузыкальный фонтан построили в прошлом году в рамках реконструкции набережной поселка ГЭС. Полюбоваться красивейшим зрелищем в Челны приезжали жители соседних городов. Однако при эксплуатации возник неприятный момент: при ветре водяные струи направлялись на пешеходную дорожку, образовывались лужи, а вода никуда не отводилась, высыхала естественным путем. Проектом водоотвод был предусмотрен, но денег на эти работы не нашлось. В этом году к вопросу о доработке дренажной системы фонтана вернулись.

Благоустройством вот уже третью неделю занимается та же компания, что строила фонтан в прошлом году. Строители по периметру фонтана, на наземной части, установили лоток и сделали дренаж по периметру в земле. По оценке мастера, запустить фонтан можно будет уже через несколько дней.

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