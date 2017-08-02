Нам платят, мы делаем: во Владивостоке уничтожили «Короля Миллионки»
Рабочие сбили известный барельеф, который городу подарил Павел Шугуров.
Рабочие сбили известный барельеф, который городу подарил Павел Шугуров.
Один из семи барельефов «Обитателей Миллионки» сегодня уничтожили рабочие в ходе ремонта дворовой территории. Художественная аллегория «Король Миллионки» была одной из первых под авторством владивостокского художника Павла Шугурова — в цикле фресок и барельефов, символизирующих
Бетонный рельеф появился в 2009 году — и впоследствии стал лейтмотивом для цикла барельефов одноимённых обитателей злачного квартала старого Владивостока. По легенде, властям приморской столицы некогда приходилось «договариваться» с властью этого квартала, так называемым «королём» Миллионки.
Сам художник спокойно отнёсся к уничтожению своего наследия, отметив, что «такова судьба уличного искусства — одни работы появляются, другие исчезают».
«Я с удовольствием сделаю для любимого города и его жителей ещё одного Короля. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы город внимательнее относился к своему художественному наполнению, но я вовсе не расстраиваюсь. Это уличное искусство — огромное количество моих работ уже было уничтожено в силу обстоятельств, но не меньшее их количество — ещё впереди», — отметил Павел Шугуров в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».
На вопрос корреспондента агентства «зачем уничтожать арт-объект» рабочие ответили, что лишь выполняют свою работу, за которую им платят.