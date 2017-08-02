Нам платят, мы делаем: во Владивостоке уничтожили «Короля Миллионки»

Источник: Восток Медиа

Один из семи барельефов «Обитателей Миллионки» сегодня уничтожили рабочие в ходе ремонта дворовой территории. Художественная аллегория «Король Миллионки» была одной из первых под авторством владивостокского художника Павла Шугурова — в цикле фресок и барельефов, символизирующих культурно-историческое наследие города. Сами работники о ценности шлифуемой стены даже не подозревали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Бетонный рельеф появился в 2009 году — и впоследствии стал лейтмотивом для цикла барельефов одноимённых обитателей злачного квартала старого Владивостока. По легенде, властям приморской столицы некогда приходилось «договариваться» с властью этого квартала, так называемым «королём» Миллионки.

Сам художник спокойно отнёсся к уничтожению своего наследия, отметив, что «такова судьба уличного искусства — одни работы появляются, другие исчезают».

«Я с удовольствием сделаю для любимого города и его жителей ещё одного Короля. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы город внимательнее относился к своему художественному наполнению, но я вовсе не расстраиваюсь. Это уличное искусство — огромное количество моих работ уже было уничтожено в силу обстоятельств, но не меньшее их количество — ещё впереди», — отметил Павел Шугуров в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».