Фермеры в Хабаровском крае снизят цены на овощи
Реализовывать продукцию будут на ярмарках выходного дня.
Реализовывать продукцию будут на ярмарках выходного дня.
В Хабаровском крае набирает обороты краевой проект «Наш выбор — доступная цена». Вслед за производителями мясной продукции цены на товар снижают растениеводы. Инициативу поддержали начинающие и опытные фермеры, руководители крупных хозяйств. На ярмарках выходного дня они реализуют овощи со скидкой 10%.
«Такой подход к ведению бизнеса мы будем всячески поощрять. Мы приветствуем решение о снижении стоимости арендной платы. Для нас важно, чтобы жители края получали только свежую и качественную продукцию по оптимальным ценам. Это соответствует нашим задачам, которые прописаны в доктрине продовольственной безопасности», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.
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РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце мая несколько сельскохозяйственных производителей края решили снизить цены на свою продукцию. Первыми к акции «Наш выбор — доступная цена» присоединились предприниматели мясной группы. Для них в «Экодоме» снизили арендную плату.
Всего в крае организовано 85 постоянно действующих ярмарок на 4893 торговых мест, в том числе 2308 мест для реализации сельскохозяйственной продукции. Это на 11,3% больше, чем в 2016 году. В этом году специализированные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня организовали сразу на трёх площадках. Общее количество мест 467. Это больше, чем в 2016 году на 297 мест или в 2,7 раза.