Фермеры в Хабаровском крае снизят цены на овощи

Источник: Reuters

В Хабаровском крае набирает обороты краевой проект «Наш выбор — доступная цена». Вслед за производителями мясной продукции цены на товар снижают растениеводы. Инициативу поддержали начинающие и опытные фермеры, руководители крупных хозяйств. На ярмарках выходного дня они реализуют овощи со скидкой 10%.

«Такой подход к ведению бизнеса мы будем всячески поощрять. Мы приветствуем решение о снижении стоимости арендной платы. Для нас важно, чтобы жители края получали только свежую и качественную продукцию по оптимальным ценам. Это соответствует нашим задачам, которые прописаны в доктрине продовольственной безопасности», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшее время снизить цены на сельхозпродукцию должны в большинстве районов края. Сейчас это сделали в Хабаровском и имени Лазо районах.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце мая несколько сельскохозяйственных производителей края решили снизить цены на свою продукцию. Первыми к акции «Наш выбор — доступная цена» присоединились предприниматели мясной группы. Для них в «Экодоме» снизили арендную плату.