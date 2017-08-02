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06:50 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»

Генеральный менеджер клуба прокомментировал игру с Кореей.

Источник: VLADNEWS

Приморские болельщики шокировали новых игроков команды ХК «Адмирал» во время игры со сборной командой Южной Кореи. Об этом в ходе пресс-конференции во Владивостоке заявил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

— Я думаю, что процентов 50 успеха команды ложится на плечи болельщиков. Все новички команды, которые на просмотре (на просмотровых контрактах — прим.ред.) находятся и которых мы взяли уже с контрактами… Честно говоря, мы обмениваемся мнениями после игр. И после игр со сборной Кореи все в шоке таком — в хорошем смысле — от болельщиков, — сказал Ильдар Мухометов. — Вроде, был и не полный стадион — а реакция болельщиков была очень эмоциональная, и ребята все это отметили — новички особенно. Ведь в своих прежних клубах они привыкли немножко в другой обстановке играть. Это очень радует, и я надеюсь, когда начнется сезон и трибуны начнут заполняться и будут полными, поддержка болельщиков будет несколько другая в эмоциональном смысле, и мы искренне на это надеемся.

-Спасибо вам, болельщикам, за вашу поддержку в течение всего сезона, — поблагодарил капитан команды «Адмирал» Оскарс Бартулис.

Также генеральный менеджер хоккейного клуба дал общую оценку команде после игр с корейцами:

— Первые — и пока последние — две игры с командой Южной Кореи… Тяжело пока оценить состояние команды. потому что ребята находятся под серьезными нагрузками. Как вы знаете, мы подошли к «экватору» подготовки к предстоящему сезону. Ребята тренируются много (по два раза в день), и поэтому тяжело на фоне этих нагрузок оценивать их. Но тем не менее, результат говорит сам за себя: все-таки, сборная Южной Кореи в этом году вышла в группу А, в которой играют сильнейшие команды мира, а в этом сезоне будет еще и принимать Олимпийские игры у себя и наверняка к ним готовится. Поэтому команда достаточно интересная, сильная, быстрая. И на этом фоне мы («Адмирал» — прим.ред.) смотрелись неплохо, с учетом того, что ребята находятся под серьезными нагрузками. Безусловно, дальше будут проходить уже турниры ближе к началу сезона — и по ним мы уже будем определять основной состав, по ним также будем смотреть, в каком состоянии находится команда, — отметил Мухометов.

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