Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»
Генеральный менеджер клуба прокомментировал игру с Кореей.
Генеральный менеджер клуба прокомментировал игру с Кореей.
Приморские болельщики шокировали новых игроков команды ХК «Адмирал» во время игры со сборной командой Южной Кореи. Об этом в ходе
— Я думаю, что процентов 50 успеха команды ложится на плечи болельщиков. Все новички команды, которые на просмотре (на просмотровых контрактах — прим.ред.) находятся и которых мы взяли уже с контрактами… Честно говоря, мы обмениваемся мнениями после игр. И после игр со сборной Кореи все в шоке таком — в хорошем смысле — от болельщиков, — сказал Ильдар Мухометов. — Вроде, был и не полный стадион — а реакция болельщиков была очень эмоциональная, и ребята все это отметили — новички особенно. Ведь в своих прежних клубах они привыкли немножко в другой обстановке играть. Это очень радует, и я надеюсь, когда начнется сезон и трибуны начнут заполняться и будут полными, поддержка болельщиков будет несколько другая в эмоциональном смысле, и мы искренне на это надеемся.
-Спасибо вам, болельщикам, за вашу поддержку в течение всего сезона, — поблагодарил капитан команды «Адмирал» Оскарс Бартулис.
Также генеральный менеджер хоккейного клуба дал общую оценку команде после игр с корейцами:
— Первые — и пока последние — две игры с командой Южной Кореи… Тяжело пока оценить состояние команды. потому что ребята находятся под серьезными нагрузками. Как вы знаете, мы подошли к «экватору» подготовки к предстоящему сезону. Ребята тренируются много (по два раза в день), и поэтому тяжело на фоне этих нагрузок оценивать их. Но тем не менее, результат говорит сам за себя: