Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»

Источник: VLADNEWS

Приморские болельщики шокировали новых игроков команды ХК «Адмирал» во время игры со сборной командой Южной Кореи. Об этом в ходе пресс-конференции во Владивостоке заявил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

— Я думаю, что процентов 50 успеха команды ложится на плечи болельщиков. Все новички команды, которые на просмотре (на просмотровых контрактах — прим.ред.) находятся и которых мы взяли уже с контрактами… Честно говоря, мы обмениваемся мнениями после игр. И после игр со сборной Кореи все в шоке таком — в хорошем смысле — от болельщиков, — сказал Ильдар Мухометов. — Вроде, был и не полный стадион — а реакция болельщиков была очень эмоциональная, и ребята все это отметили — новички особенно. Ведь в своих прежних клубах они привыкли немножко в другой обстановке играть. Это очень радует, и я надеюсь, когда начнется сезон и трибуны начнут заполняться и будут полными, поддержка болельщиков будет несколько другая в эмоциональном смысле, и мы искренне на это надеемся.

-Спасибо вам, болельщикам, за вашу поддержку в течение всего сезона, — поблагодарил капитан команды «Адмирал» Оскарс Бартулис.

Также генеральный менеджер хоккейного клуба дал общую оценку команде после игр с корейцами: