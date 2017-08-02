Ежедневно выкладывающий одинаковые снимки немецкий рэпер прославился в Сети
Ежедневно выкладывающий одинаковые фотографии немецкий рэпер Максим Кайцетт (Maxim Kaizett) прославился в социальных сетях. Снимки были опубликованы в его
Ежедневно выкладывающий одинаковые фотографии немецкий рэпер Максим Кайцетт (Maxim Kaizett) прославился в социальных сетях. Снимки были опубликованы в его
Судя по тому, что всего за месяц аудитория Кайцетта перешагнула отметку в 38 тысяч человек, многим пользователям приглянулась идея аккаунта с одной фотографией. Кроме того, к каждой публикации рэпер прикрепляет сообщения, с помощью которых общается с аудиторией или высказывает свою точку зрения на происходящее вокруг.
Среди его постов можно найти как ироничные записи в стиле «Сходил к парикмахеру» и «Я тут решаю, когда это больше не смешно», так и полноценные рассказы, в которых Кайцетт, скорее всего, пародирует популярные шаблоны соцсетей: «Этот портрет, держа кисточку во рту, нарисовал маленький Алоис из Нижней Баварии. После взрыва, организованного сепаратистской группировкой, ему оторвало ноги и руки. Рассказывайте об этом свои друзьям и ставьте лайки, чтобы наконец положить конец терроризму».
В конце июля 2016 года американский рэпер Kasper Knight выстрелил себе в лицо из пистолета ради раскрутки нового альбома. Жестокий ролик, в котором мужчина простреливает себе правую щеку, а затем размазывает кровь по лицу, набрал более 1,1 миллиона просмотров и огромное количество гневных комментариев.