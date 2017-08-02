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09:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Ежедневно выкладывающий одинаковые снимки немецкий рэпер прославился в Сети

Ежедневно выкладывающий одинаковые фотографии немецкий рэпер Максим Кайцетт (Maxim Kaizett) прославился в социальных сетях. Снимки были опубликованы в его Instagram-аккаунте.

Во время загрузки произошла ошибка.«Я бы выложил другой снимок, да не могу найти ничего получше»

Судя по тому, что всего за месяц аудитория Кайцетта перешагнула отметку в 38 тысяч человек, многим пользователям приглянулась идея аккаунта с одной фотографией. Кроме того, к каждой публикации рэпер прикрепляет сообщения, с помощью которых общается с аудиторией или высказывает свою точку зрения на происходящее вокруг.

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Среди его постов можно найти как ироничные записи в стиле «Сходил к парикмахеру» и «Я тут решаю, когда это больше не смешно», так и полноценные рассказы, в которых Кайцетт, скорее всего, пародирует популярные шаблоны соцсетей: «Этот портрет, держа кисточку во рту, нарисовал маленький Алоис из Нижней Баварии. После взрыва, организованного сепаратистской группировкой, ему оторвало ноги и руки. Рассказывайте об этом свои друзьям и ставьте лайки, чтобы наконец положить конец терроризму».

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Во время загрузки произошла ошибка.«Мне жаль всех моих фанатов, что напрасно прождали меня вчера. Я был в месте без подключения. Но теперь я вернулся, и вы можете расслабиться».

В конце июля 2016 года американский рэпер Kasper Knight выстрелил себе в лицо из пистолета ради раскрутки нового альбома. Жестокий ролик, в котором мужчина простреливает себе правую щеку, а затем размазывает кровь по лицу, набрал более 1,1 миллиона просмотров и огромное количество гневных комментариев.

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