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07:00 (мск), источник: VN.ru

Колонна машин с флагами ВДВ проехала по Новосибирску

Около 15 автомобилей с десантниками выехали сегодня утром от Монумента Славы и направились в Центральный парк. Организованную колонну «войск дяди Вани» сопровождали байкеры. По случаю Дня ВДВ в Новосибирске прекратили работу фонтаны.

Источник: VN.ru

В 10 утра десантники, которые сегодня, 2 августа, отмечают День ВДВ, почтили память боевых товарищей на Монументе Славы, после чего официальная часть праздника началась в Центральном парке.

По оценке фотокорреспондента VN.ru, утром у Монумента славы собралось около 15 автомобилей, украшенных флагами небесного цвета. Трезвые десантники в голубых беретах почтили память боевых товарищей возложением цветов. После этого колонна автомобилей с флагами ВДВ двинулась к Центральному парку, где на 11 часов запланировано официальное начало праздничных мероприятий.

Источник: VN.ru

Сегодня здесь состоится концертная программа, показательные выступления воинов-десантников, выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны, спортивные соревнования. Для детей будут работать аниматоры.

Всех желающих десантники научат правильно укладывать парашюты, разбирать и собирать АК-47. Окончание торжественной части праздника запланировано на 14 часов. Затем начнется так называемая народная часть праздника, когда десантники расходятся небольшими группами по другим местам сбора, чаще всего на пляж или на набережную Оби. Добавим, что сегодня все городские фонтаны прекратили свою работу, дабы избежать печальных последствий.

— Мы уже несколько лет пытаемся сделать этот праздник семейным, здоровым, спортивным, чтобы люди приходили на него отдыхать вместе со всей семьей, — комментирует член центрального совета «Союза десантников России» Виталий Шадрин.

Источник: VN.ru

Добавим, что про купание в фонтанах в четких правилах празднования Дня ВДВ нет ни слова, но есть строчка «окунуться в воде». При этом категорически не рекомендуется нырять в неразведанный водоем, чтобы не повторить подвига служивого, который в 2011 году ударился о дно бассейна в парке и сломал шею. Также не рекомендуется устраивать пьяные дебоши и каким-либо образом бросать тень на ВДВ.

— У ВДВ нет традиции купаться в фонтанах, — продолжает Виталий Шадрин. — Главком ВДВ РФ Владимир Шаманов как-то озвучил свою версию происхождения обычая — на купание в фонтанах десантников провоцируют журналисты. В реальности такой традиции нет.

По его мнению, размах, с которым в России отмечается ДеньВДВ, объясняется спецификой службы десантников. Воздушно-десантные войска являются резервом Верховного Главнокомандующего, готовые в любой момент готовы выполнить приказ президента и министра обороны РФ. Те же, кто устраивает пьяные дебоши и спит на лавочке в парке, это «ряженые», то есть, люди, которым нет разницы, в какой день пить — будь это День пограничника, День военно-морского флота или День ВДВ.

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