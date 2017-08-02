Назаров и Варнавский поздравили десантников с Днём ВДВ
2 августа в России отмечают День
2 августа в России отмечают День
Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили омских десантников с Днем ВДВ. Об этом сообщает
Праздник отмечается ежегодно 2 августа.
«Уважаемые десантники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! С момента своего создания десантные войска решают самые сложные боевые задачи, требующие высокой профессиональной подготовки. И сегодня, верные девизу “Никто, кроме нас!”, вы мужественно стоите на страже национальной безопасности. Почти четверть века в Омске базируется 242 учебный центр ВДВ, одна из лучших частей
Кроме этого, чиновники пожелали десантникам крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в деле защиты Родины.