Назаров и Варнавский поздравили десантников с Днём ВДВ

«Уважаемые десантники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! С момента своего создания десантные войска решают самые сложные боевые задачи, требующие высокой профессиональной подготовки. И сегодня, верные девизу “Никто, кроме нас!”, вы мужественно стоите на страже национальной безопасности. Почти четверть века в Омске базируется 242 учебный центр ВДВ, одна из лучших частей Воздушно-десантных войск. Командование, личный состав и ветераны активно участвуют в общественной жизни региона и патриотическом воспитании молодежи. Где бы ни служили воспитанники 242 учебного центра ВДВ, они всегда добросовестно и самоотверженно исполняют воинский долг. Так было и, уверены, будет всегда», — говорится в поздравлении.