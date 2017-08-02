Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: в Нацгвардии Украины предсказали окончание войны в Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
06:57 (мск), источник: АиФ Омск

Назаров и Варнавский поздравили десантников с Днём ВДВ

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантный войск.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили омских десантников с Днем ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Праздник отмечается ежегодно 2 августа.

«Уважаемые десантники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! С момента своего создания десантные войска решают самые сложные боевые задачи, требующие высокой профессиональной подготовки. И сегодня, верные девизу “Никто, кроме нас!”, вы мужественно стоите на страже национальной безопасности. Почти четверть века в Омске базируется 242 учебный центр ВДВ, одна из лучших частей Воздушно-десантных войск. Командование, личный состав и ветераны активно участвуют в общественной жизни региона и патриотическом воспитании молодежи. Где бы ни служили воспитанники 242 учебного центра ВДВ, они всегда добросовестно и самоотверженно исполняют воинский долг. Так было и, уверены, будет всегда», — говорится в поздравлении.

Кроме этого, чиновники пожелали десантникам крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в деле защиты Родины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Сибирь придет засуха с Ближнего Востока
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Минэнерго назвало причину сбоя энергоснабжения Дальнего Востока
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь