Кряквы поселились в омском дендрологическом саду
Дикие утки стали жить на озере в областном дендрологическом саду имени Г. И. Гензе.
Дикие утки стали жить на озере в областном дендрологическом саду имени Г. И. Гензе.
На озере дендрологического сада поселилось 20 особей кряквы. Специалисты отмечают, что на водоеме выросло уже два выводка дикой туки. В региональном Минприроды уже отметили озеро как новое место обитание кряквы на карте.
Ранее молодые утки преодолевали улицу Красный Путь, чтобы пробраться к месту кормежки на реке Иртыш. Омичи подкармливают птиц и выкладывают фото в социальные сети. При сохранении кормовой базы кряквы могут остаться на озере зимовать.