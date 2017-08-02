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07:09 (мск), источник: СуперОмск

Кряквы поселились в омском дендрологическом саду

Дикие утки стали жить на озере в областном дендрологическом саду имени Г. И. Гензе.

На озере дендрологического сада поселилось 20 особей кряквы. Специалисты отмечают, что на водоеме выросло уже два выводка дикой туки. В региональном Минприроды уже отметили озеро как новое место обитание кряквы на карте.

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Ранее молодые утки преодолевали улицу Красный Путь, чтобы пробраться к месту кормежки на реке Иртыш. Омичи подкармливают птиц и выкладывают фото в социальные сети. При сохранении кормовой базы кряквы могут остаться на озере зимовать.

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