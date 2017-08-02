В омском ГИБДД напомнили, какие дороги перекроют в День города

Так, с 9 часов утра и до полуночи 5 августа будут перекрыта улица Ленина на участке от пл. Победы до пересечения с Партизанской и Щербанева, Партизанская — на участке от Таубе до Ленина, улица Спартаковская — на участке от Красина до Партизанской.

С 11:30 до 22:30 в этот же день будет закрыта для машин ул. Старозагородная роща от дома № 10 «И» до Иртыша.

С 12 до 19 часов будут закрыты Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до ул. Рождественского, автодороги от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе домов № 1 и № 2 по Ленинградской площади, улица Циолковского от проспекта Маркса до Иртышской набережной, улица Крылова — от Серова до Иртышской набережной.

Дольше всего будет закрыта улица Герцена на участке от ул. Интернациональной до ул. Ленина. Ее, по данным омской Госавтоинспекции, должна были закрыть уже сегодня в восемь часов утра. Транспорт туда не пустят вплоть до полуночи воскресенья.