Южноуральцев приглашают на авиашоу на аэродром Шагол

5 августа на аэродроме Шагол состоится авиашоу, посвященное 105-летию Воздушно-космических сил РФ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В день авиашоу для челябинцев организуют работу трёх дополнительных автобусных маршрутов, которые будут отправляться от кинотеатра «Аврора», гостиницы «Виктория» и от поворота ЧМК.

Маршрут № 100 «гостиница “Виктория”» — ЧВВАКУШ.

Первый рейс от гостиницы «Виктория» в 10:40. Последний рейс с остановки «ЧВВАКУШ» в 16:46. Интервал движения 16 минут.

Отправление от остановки в сторону ТРК «Фиеста», автобус проследует по улицам Молодогвардейцев, Профессора Благих, Шагольской до остановки ЧВВАКУШ. В обратном направлении: улица Шагольская, ул. Профессора Благих, ул. Молодогвардейцев, ул. Солнечная, Комсомольский проспект, улица Молодогвардейцев, до остановки «гостиница Виктория».

Маршрут № 101 поворот ЧМК — ЧВВАКУШ.

Первый рейс от поворота ЧМК в 10:40. Последний рейс с остановки «ЧВВАКУШ» в 16:38. Интервал движения 12 минут.

Отправление от остановки «улица Черкасская» в сторону центра, автобусы данного маршрута проследуют по Свердловскому тракту, улице Индивидуальной до остановки ЧВВАКУШ.

Маршрут № 104 кинотеатр «Аврора» — ул. Чичерина — ЧВВАКУШ.

Отправление из Ленинского района: 9:40, 10:00, 10:20, 10:40. Отправление с остановки «ЧВВАКУШ»: 14:30, 14:48, 15:05, 15:23.

Автобусы будут отправляться от остановки в сторону КБС, следовать по улице Гагарина, Копейскому шоссе, ул. Рождественского, проспекту Ленина, ул. Энгельса, ул. Труда, ул. Братьев Кашириных, ул. Чичерина, ул. Бейвеля, ул. Профессора Благих, ул. Шагольской до остановки ЧВВАКУШ.

Кроме этого, в данном направлении работает автобусный маршрут № 16с ЧМК — ЧВВАКУШ — пос. Шершни. Транспорт проследует со всеми остановками. На маршрутах задействуем автобусы большой вместимости.

Стоимость проезда и подробное расписание транспортники обещают сообщить в ближайшее время. Добраться к аэродрому можно будет и на маршрутных такси:

№ 3 ТРК «Алмаз» — ЧВВАКУШ№ 10 ЮУрГУ — ЧВВАКУШ — ЧМК№ 42 Больница ЧТПЗ — Теплотех — ЧВВАКУШ№ 58 ул. Чистопольская — ул. Доватора — ЧВВАКУШ№ 84 пос. Чурилово — ул. Горького — ЧВВАКУШ№ 132 ДК Строитель — ЧВВАКУШ — пос. Красное поле.

Для тех, кто планирует приехать личным автотранспортом, будет организована парковка в северной части летного поля. Въезд на неё будет осуществляться со стороны улицы Индивидуальной, выезд с парковки будет осуществляться только на Свердловский тракт через сады «Уралец». В самом микрорайоне установлены знаки запрещающие стоянку.

«Праздник будет состоять из трёх этапов: первый — торжественное построение личного состава, второй этап — лётная программа, третий этап — концертная программа. Всё пройдёт на лётном поле», — рассказал начальник филиала ВУНЦ ВКС «ВВА» в Челябинске Игорь Шведов.

По словам Шведова, авиационная программа будет включать в себя полеты вертолётов Ми-8 ФСБ России, самолётов Л-410, Ан-26, Ан-12, Су-24М, Миг-31, из состава авиационных воинских частей Центрального военного округа.

На смотровой площадке для всех гостей будут доступны учебные самолеты Ту-134Ш, Ан-26Ш. В рамках праздничных мероприятий около строящегося храма в поселке Шагол в 13.00 начнется «Первый фестиваль православной культуры», приуроченный ко Дню Пророка Илии, именно этот святой считается небесным покровителем военных авиаторов.

Организаторы отмечают, что праздник состоится при любой погоде, при неблагоприятных метеоусловиях лётная программа может быть скорректирована.