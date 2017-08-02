На улице Суворова в Хабаровске ливневый коллектор уведут под землю
Трубы уложат на трёхметровую глубину.
Трубы уложат на трёхметровую глубину.
На улице Суворова в дальневосточной столице рабочие начали укладывать лотки для ливневой канализации. Чтобы увести воду с магистрали, дорожники делают коллектор протяжённостью 1200 метров.
«Ливневый коллектор предусмотрен по проекту, он будет проложен на глубине три метра. Диаметр трубы на выходе будет равен одному метру. Вода будет собираться в приёмники с обеих сторон и по подземному переходу направляться в основную трубу», — рассказал директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.
Как сообщает
«Сейчас все силы брошены на отсыпку полотна. Несколько звеньев трудятся посменно без выходных. В конце августа, примерно в двадцатых числах, дорогу нужно будет подготовить к укладке асфальтобетона», — отметил Константин Андриенко.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что улицу Суворова включена в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное». Протяжённость ремонтируемого участка составляет 1,6 километра. Открыть полноценное движение планируют к 20 октября, к 1 декабря полностью завершится благоустройство.