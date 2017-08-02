Пермские учёные создали мину для тушения пожаров

Учёные Пермского университета разработали мину, с помощью которой можно потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с расстояния трёх километров.

Как пояснили в пресс-службе ПГНИУ, на практике изобретение работает так: лесной пожар обстреливают минами-огнетушителями специальной конструкции. При падении контейнер разрушается и пожаротушащее вещество распыляется на горящем участке леса.

«Уникальность применения мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС. Классические методы требуют выброски парашютных десантов, окапывания рвами горящей территории, использования самолетов. Небольшие пожары бывает сложно потушить из-за невозможности подойти к ним, если они разгорелись на труднодоступной территории. Мины позволяют обстреливать пожар с катера или любого открытого пространства», — поясняет один из разработчиков мины, доктор технических наук, профессор кафедры механики и математического моделирования ПГНИУ Олег Пенский.

Причём разработанную пермскими учёными мину, можно забрасывать на различные расстояния — в зависимости от используемого миномёта. Для этого можно использовать даже орудия времён Великой Отечественной войны.

Использовать изобретение учёных можно не только для нужд МЧС. Заменяя пожаротушащее вещество в контейнере на другие химические соединения, можно, например, бороться с вредителями на сельхозугодиях или нейтрализовать вредные химические вещества при авариях.