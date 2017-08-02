Пермские учёные создали мину для тушения пожаров
Для её запуска можно использовать даже орудие времён Великой Отечественной войны.
Для её запуска можно использовать даже орудие времён Великой Отечественной войны.
Учёные Пермского университета разработали мину, с помощью которой можно потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с расстояния трёх километров.
Как пояснили в
«Уникальность применения мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС. Классические методы требуют выброски парашютных десантов, окапывания рвами горящей территории, использования самолетов. Небольшие пожары бывает сложно потушить
Причём разработанную пермскими учёными мину, можно забрасывать на различные расстояния — в зависимости от используемого миномёта. Для этого можно использовать даже орудия времён Великой Отечественной войны.
Использовать изобретение учёных можно не только для нужд МЧС. Заменяя пожаротушащее вещество в контейнере на другие химические соединения, можно, например, бороться с вредителями на сельхозугодиях или нейтрализовать вредные химические вещества при авариях.
«Внедрение разработки сократит риски для сотрудников МЧС и уменьшит стоимость спецопераций по тушению пожаров и нейтрализации вредных химических веществ при авариях», — уверены в ПГНИУ.