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07:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермские учёные создали мину для тушения пожаров

Для её запуска можно использовать даже орудие времён Великой Отечественной войны.

Учёные Пермского университета разработали мину, с помощью которой можно потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с расстояния трёх километров.

Как пояснили в пресс-службе ПГНИУ, на практике изобретение работает так: лесной пожар обстреливают минами-огнетушителями специальной конструкции. При падении контейнер разрушается и пожаротушащее вещество распыляется на горящем участке леса.

«Уникальность применения мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС. Классические методы требуют выброски парашютных десантов, окапывания рвами горящей территории, использования самолетов. Небольшие пожары бывает сложно потушить из-за невозможности подойти к ним, если они разгорелись на труднодоступной территории. Мины позволяют обстреливать пожар с катера или любого открытого пространства», — поясняет один из разработчиков мины, доктор технических наук, профессор кафедры механики и математического моделирования ПГНИУ Олег Пенский.

Причём разработанную пермскими учёными мину, можно забрасывать на различные расстояния — в зависимости от используемого миномёта. Для этого можно использовать даже орудия времён Великой Отечественной войны.

Использовать изобретение учёных можно не только для нужд МЧС. Заменяя пожаротушащее вещество в контейнере на другие химические соединения, можно, например, бороться с вредителями на сельхозугодиях или нейтрализовать вредные химические вещества при авариях.

«Внедрение разработки сократит риски для сотрудников МЧС и уменьшит стоимость спецопераций по тушению пожаров и нейтрализации вредных химических веществ при авариях», — уверены в ПГНИУ.

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