Белорусские вузы завершают прием документов на платную форму обучения

В творческих вузах последний день подачи документов — 2 августа, в большинстве университетов — 4 августа. Силовые вузы завершили прием документов на платное 31 июля и 2 августа должны окончательно определиться с тем, кто из абитуриентов станет их курсантами.

Зачисление на бюджет закончилось в конце июля. В вузах отмечали рост проходных баллов. Число вакантных мест по итогам этого этапа вступительной кампании по сравнению с 2016 годом сократилось в шесть раз. На дневной бюджетной форме обучения осталось всего семь, а на заочной — 16 мест. Прием документов от претендентов на них закончился накануне, зачисление проходит по 3 августа.