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08:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские вузы завершают прием документов на платную форму обучения

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы завершают прием документов на платную форму обучения, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В творческих вузах последний день подачи документов — 2 августа, в большинстве университетов — 4 августа. Силовые вузы завершили прием документов на платное 31 июля и 2 августа должны окончательно определиться с тем, кто из абитуриентов станет их курсантами.

Зачисление на бюджет закончилось в конце июля. В вузах отмечали рост проходных баллов. Число вакантных мест по итогам этого этапа вступительной кампании по сравнению с 2016 годом сократилось в шесть раз. На дневной бюджетной форме обучения осталось всего семь, а на заочной — 16 мест. Прием документов от претендентов на них закончился накануне, зачисление проходит по 3 августа.

Вступительная кампания завершится 6 августа.

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