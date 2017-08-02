Хабаровск стал частью международного флешмоба женственности
ФОТОРЕПОРТАЖ.
ФОТОРЕПОРТАЖ.
Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.
Хабаровчанки присоединилась к международной женской акции, проводимой 1 августа. Флешмоб, который задумывался с целью напомнить прекрасной половине человечества о красоте и женственности, собрал около двадцати участниц. Многие женщины пришли с детьми. Как и было условлено, дамы в платьях и с цветами собрались на площади Ленина у фонтана и прошли до Комсомольской площади, даря цветы незнакомкам.
«Мероприятие мы проводим для того, чтобы женщины не забывали, что они — женщины. Одевали почаще платья нежных цветов, каблучки. Делали собой этот мир прекрасным и красивым. Ну и про цветы тоже помним — их мы дарим случайно проходящим мимо, абсолютно незнакомым женщинам.
«Очень здорово и приятно, что такие мероприятия есть в нашем городе. И цветок красивый, и девушки все такие красивые, прям загляденье», — поделилась своим мнением пенсионерка Анна Станиславовна.
Подробности в фоторепортаже корр. ИА AmurMedia.