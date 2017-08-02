Хабаровск стал частью международного флешмоба женственности

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Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Хабаровчанки присоединилась к международной женской акции, проводимой 1 августа. Флешмоб, который задумывался с целью напомнить прекрасной половине человечества о красоте и женственности, собрал около двадцати участниц. Многие женщины пришли с детьми. Как и было условлено, дамы в платьях и с цветами собрались на площади Ленина у фонтана и прошли до Комсомольской площади, даря цветы незнакомкам.

«Мероприятие мы проводим для того, чтобы женщины не забывали, что они — женщины. Одевали почаще платья нежных цветов, каблучки. Делали собой этот мир прекрасным и красивым. Ну и про цветы тоже помним — их мы дарим случайно проходящим мимо, абсолютно незнакомым женщинам. Какой-то конкретной цели нет, просто идешь по улице, видишь человека, душа попросила — и подарила ей цветок. И пожелание тоже говорим экспромтом, что сердце захочет», — рассказали организаторы мероприятия.

«Очень здорово и приятно, что такие мероприятия есть в нашем городе. И цветок красивый, и девушки все такие красивые, прям загляденье», — поделилась своим мнением пенсионерка Анна Станиславовна.