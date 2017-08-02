Тайфун NORU заставил приморских синоптиков собрать консилиум
Специалисты попытались понять, будет ли новый тайфун таким же разрушительным как прошлогодний «Лайонрок».
Специалисты попытались понять, будет ли новый тайфун таким же разрушительным как прошлогодний «Лайонрок».
Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.
Синоптики Приморья собрали консилиум, чтобы обсудить надвигающийся на край тайфун NORU. Специалисты попытались понять, похож ли новый тайфун на прошлогодний «Лайонрок», вызвавший в Приморье катастрофическое наводнение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
Выйти из данного квадрата и перешагнуть 130-й меридиан в сторону
«Куда же тайфун пойдет дальше? Пока однозначного ответа на данный вопрос нет. Использование различных математических моделей мирового уровня
Сходство NORU и «Лайонрока» заключается в том, что супертайфун, как и «Лайонрок», длительное время петляет в Тихом океане южнее Японии и не может взять курс в
В отличие от «Лайонрок’а тайфун NORU, продолжая пятится к западу, уже при всем желании не сможет повторить путь на Приморье с востока через
«Если он пойдет на Шанхай, он повторит судьбу предыдущего тайфуна и Приморью через некоторое время достанутся лишь отголоски.
Но консилиум специалистов Примгидромета придерживается версии, согласно которой 7 августа может произойти объединение высотной ложбины и тайфуна Нору в единую макроциркулярную систему, в результате чего тайфун повернет на север и подойдет к корейскому проливу.
Далее, прижимаясь к Корейскому полуострову, пересечёт Японское море и ускоренными темпами направится к Хабаровску вдоль