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08:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тайфун NORU заставил приморских синоптиков собрать консилиум

Специалисты попытались понять, будет ли новый тайфун таким же разрушительным как прошлогодний «Лайонрок».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Синоптики Приморья собрали консилиум, чтобы обсудить надвигающийся на край тайфун NORU. Специалисты попытались понять, похож ли новый тайфун на прошлогодний «Лайонрок», вызвавший в Приморье катастрофическое наводнение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Выйти из данного квадрата и перешагнуть 130-й меридиан в сторону северо-запада ему, скорее всего, удастся ближе к 5 августа. 6 августа он может приблизится к 30-ой параллели в Восточно-Китайском море. Эта параллель обычно является площадкой для низкого старта тайфунов с ускорением.

«Куда же тайфун пойдет дальше? Пока однозначного ответа на данный вопрос нет. Использование различных математических моделей мирового уровня по-прежнему дает различные результаты в силу достаточно большой заблаговременности прогноза, влияющей на степень накопления модельных погрешностей во времени», — заявил глава Примгидромета Борис Кубай.

Сходство NORU и «Лайонрока» заключается в том, что супертайфун, как и «Лайонрок», длительное время петляет в Тихом океане южнее Японии и не может взять курс в восточном-северо-восточном направлении из-за блокирования тихоокеанским антициклоном. Но «Лайонрок» все-таки нашел в себе силы, прекратив пятиться к западу и, несколько подвинув антициклон, пересек Японию над Сангарским проливом и вышел на Приморский край с востока, вылив основное количество осадков в истоки приморских рек на Сихотэ-Алине. Соответственно вся вода потекла по рекам в низовья, смывая и затапливая все на своем пути.

В отличие от «Лайонрок’а тайфун NORU, продолжая пятится к западу, уже при всем желании не сможет повторить путь на Приморье с востока через Сихотэ-Алинь. Ему остается либо продолжить путь на запад, в сторону Шанхая, либо попытаться воспользоваться высотной барической ложбиной, войти в её циркуляцию и отправиться на север.

«Если он пойдет на Шанхай, он повторит судьбу предыдущего тайфуна и Приморью через некоторое время достанутся лишь отголоски.

Но консилиум специалистов Примгидромета придерживается версии, согласно которой 7 августа может произойти объединение высотной ложбины и тайфуна Нору в единую макроциркулярную систему, в результате чего тайфун повернет на север и подойдет к корейскому проливу.

Далее, прижимаясь к Корейскому полуострову, пересечёт Японское море и ускоренными темпами направится к Хабаровску вдоль Российско-Китайской границы, — отметил Борис Кубай.

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