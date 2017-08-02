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08:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Туристы-вандалы губят краснокнижные растения в Приморье

Один из самых красивых и экологически чистых уголков Приморья — остров Попова — продолжает утопать в мусоре, сообщает ИА «DEITA. RU».

Источник: ДЕЙТА

Ущерб, который сами жители наносят природе родного края, может быть необратим. Ежедневно сотни туристов, в том числе из различных регионов Дальнего Востока, оставляют после себя на белом песке бухты Пограничной горы из пустых пластиковых бутылок, пакетов, консервных банок и прочих бытовых отходов.

Ситуация повторяется из года в год. Значительная часть мусора во время прилива смывается в акваторию залива Петра Великого. Кроме того, на берегу бухты Пограничной рядом с замусоренным пляжем находится биосферный заповедник. Как рассказала ИА «DEITA.RU» начальник отдела экопросвещения Научного национального центра морской биологии ДВО РАН «Дальневосточный морской заповедник» Анна Гульбина, в бухте Пограничной есть уникальные растения, занесенные в Красную Книгу Приморского края.

«Это два вида ирисов — касатик мечевидный и касатик гладкий, мак аномальный. Кроме того, это растение под названием “низмянка малая”, единственное место произрастания которой — бухта Пограничная острова Попова», — говорит Анна Гульбина.

Оставляя после себя кучи мусора, разводя костры, люди часто губят краснокнижные растения. Справедливости ради, не все жители и гости края так бездумно относятся к природе: многие покидают место отдыха с мешками, наполненными мусором — и своим, и чужим.

«Я считаю, такое отношение к природе — это тоже вандализм, — рассказала ИА “DEITA.RU” жительница Владивостока Наталья. — Многим проще выбросить пустую бутылку себе под ноги, чем сложить мусор в пакеты и забрать его с собой. Мы отдыхаем здесь каждый год, и с каждым разом туристов, а с ними и мусора, все больше».

Действительно, сегодня остров Попова площадью 12,4 кв. км является одним из самых популярных мест отдыха приморцев. Административно он относится к Владивостоку. Но, как ранее сообщало ИА «DEITA.RU», на муниципалитет в данном случае кивать не стоит. Напомним, корреспонденту ИА «Deita.ru» в администрации Владивостока рассказали, что муниципальных пляжей на острове Попова нет. По сведениям публичной кадастровой карты — это земли лесного фонда. По факту же на сегодняшний день отходы жизнедеятельности туристов убирает местный предприниматель, открывший в бухте Пограничной небольшой магазинчик.

«Мусорная проблема» во Владивостоке уже вышла на международный уровень. Как ранее рассказал ИА «Дейта» директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петр БАКЛАНОВ, проблема имеет трансграничное значение, потому что прибрежный мусор ливнями смывает так, что он оказывается на берегах соседних стран. Так, из-за прибрежного мусора в Японии организована коллективная отчистка берегов.

Страшной реальностью современности стал и гигантский мусорный остров в северной части Тихого океана, существование которого подтвердили ИА «DEITA.RU» сотрудники Дальневосточного морского заповедника. По словам ученых, его площадь в три раза превышает размеры Приморского края.

Наталья Алексеева.

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