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08:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительницу Магнитогорска оштрафуют за падение семилетнего сына из окна

Ребёнок получил травму головы.

В Магнитогорске семилетний ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже, облокотившись на москитную сетку. На мать, недосмотревшую за сыном, составили административный протокол.

Как рассказали в полиции города, происшествие случилось днём во вторник, 1 августа, в одном из домов на проспекте Карла Маркса. Пока мамы была занята своими делами, ребёнок влез на окно, навалился на москитную сетку и выпал. Сейчас малыш с травмой головы находится в больнице.

В отношении 38-летней женщины составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего), санкция которой предусматривает штраф 500 рублей.

Напомним, накануне в Магнитогорске из окна на пятом этаже выпала восьмилетняя девочка. Спасти школьницу не смогли.

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