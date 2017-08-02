Жительницу Магнитогорска оштрафуют за падение семилетнего сына из окна

В Магнитогорске семилетний ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже, облокотившись на москитную сетку. На мать, недосмотревшую за сыном, составили административный протокол.

Как рассказали в полиции города, происшествие случилось днём во вторник, 1 августа, в одном из домов на проспекте Карла Маркса. Пока мамы была занята своими делами, ребёнок влез на окно, навалился на москитную сетку и выпал. Сейчас малыш с травмой головы находится в больнице.