Точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 августа
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа по всей стране установится ровный температурный режим. Будет жарко.
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа по всей стране установится ровный температурный режим. Будет жарко.
Сегодня, 2 августа, на севере страны температура воздуха составит днем + 31 +32 градусов, ночью +17 +19. В центре республики ожидается от +34 до +35 в дневные часы и +20 + 21 С в ночные. На юге выше + 36 С + 38 С.
Осадки в ближайшие дни не ожидаются.
В четверг, 3 августа, синоптики прогнозируют жаркую погоду. Максимальная температура воздуха составит + 36 С. Такая же жара ожидает нас и в пятницу, 4 августа.
В целях предотвращения опасного роста концентраций вредных примесей в воздухе Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает о недопустимости сжигания растительных остатков и бытового мусора.