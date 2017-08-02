Точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 августа

Сегодня, 2 августа, на севере страны температура воздуха составит днем + 31 +32 градусов, ночью +17 +19. В центре республики ожидается от +34 до +35 в дневные часы и +20 + 21 С в ночные. На юге выше + 36 С + 38 С.