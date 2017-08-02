Когда в школу: даты начала учебного года и каникул определены в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

Согласно приказу «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017 — 2018 учебного года в организациях среднего образования» началом 2017−2018 учебного года считать 1 сентября 2017 года.

При этом занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение. В 2017 году на 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт.

Ученики предшкольных классов будут учиться 32 недели, первых классов — 33 учебные недели, 2−11 (12) классов — 34 недели.

Каникулы для всех, кроме дошколят, определены на следующие даты: осенние — семь дней (30 октября — 5 ноября), зимние — десять дней (29 декабря — 7 января), весенние — 13 дней (21 марта — 2 апреля). В предшкольных классах осенние каникулы продлятся так же — с 30 октября по 5 ноября, но зимние и весенние будут длиннее. Зимой они отдохнут 14 дней (25 декабря — 7 января), весной — 15 дней (21 марта — 4 апреля).