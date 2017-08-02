Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиник
В документе говорится, что реализация проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета.
В документе говорится, что реализация проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета.
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
«Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник», — говорится в справке к документу.
Согласно документу, в 2018 и 2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, которая предполагает оказание
Кроме того, в 2018 году 50% медицинских организаций должны будут наладить процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий, в 2020 году этот показатель достигнет 75%, в 2022 году — 95%.
Для реализации проекта будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной
Решение утвердить паспорт приоритетного проекта было принято по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года.
Логично провести тестирование пректа на медицинском обслуживании членов Правительства РФ, депутатов Государственной Думы и членов их семей.