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09:27 (мск), источник: ТАСС

Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиник

В документе говорится, что реализация проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», основной целью которого является повышение качества медицинских услуг и уровня удовлетворенности пациентов. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

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«Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник», — говорится в справке к документу.

Согласно документу, в 2018 и 2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, которая предполагает оказание медико-санитарной помощи нового типа в 155 и 195 медицинских организациях соответственно. При этом к 2022 году не менее 4 тыс. организаций должны будут предоставлять услуги новой модели.

Кроме того, в 2018 году 50% медицинских организаций должны будут наладить процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий, в 2020 году этот показатель достигнет 75%, в 2022 году — 95%.

Для реализации проекта будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать оперативность записи на прием к медицинскому специалисту, а также время ожидания приема при посещении медицинской организации нового типа, подчеркивается в документе.

Проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» будет реализовываться по 1 апреля 2023 года.

Решение утвердить паспорт приоритетного проекта было принято по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года.

Комментарии
5
Ирина Кондрачкова
Любой проект должен пройти стадию тестирования.
Логично провести тестирование пректа на медицинском обслуживании членов Правительства РФ, депутатов Государственной Думы и членов их семей.
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Сергей Костенко
Как всегда, как про Украину - так комментирование закрыто.... А ещё трещат о свободе слова...
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Брис Борисович
Надоел,сил нет.
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