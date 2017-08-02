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08:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Рейс из Екатеринбурга в Таиланд задержан на 17 часов

Рейс авиакомпании Azur Air ZF-9633 в Таиланд — остров Краби — задержан на 17 часов.

О задержке рейса в соцсетях сообщили пассажиры самолета, которые так и не смогли улететь в отпуск, передает корреспондент Накануне.RU.

«Съездила Марина в отпуск! В аэропорту “Кольцово” в который раз задержан рейс. Рейс Екатеринбург — Краби ZF9633 должен был вылететь 1 августа в 21.00. Время полёта перенесли на 2 августа 2.25, 337 пассажиров прошли регистрацию и ждали вылета уже в самолёте (!) до 6.00. Мы до сих пор не можем улететь. Нам объявили, что самолёт неисправен. Когда его починят неизвестно. Предоставлять резервный борт отказываются», — рассказала пассажирка рейса по имени Марина.

Согласно данным он-лайн табло «Кольцово», вылет рейса запланирован на сегодня на 14.00. Идет подготовка борта.

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