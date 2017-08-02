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09:48 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре день ВДВ отметят митингом и авиашоу

87 годовщину образования Воздушно-десантных войск в Самаре начнут праздновать с десяти часов утра.

Программа праздника начнется с торжественного митинга у монумента воинам, погибшим в локальных конфликтах.

Основные празднования дня ВДВ в Самаре начнутся в 13:00 на набережной в районе Некрасовского спуска. Над Волгой пройдут показательные выступления парашютистов, которые будут десантированы на воду с самолета Ан-2. Также состоится пилотажное шоу: летчики на самолете Як-52 и вертолете Ми-2 покажут зрителям фигуры высшего пилотажа.

Праздничные мероприятия пройдут и в других районах города.

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