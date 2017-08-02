Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
В России упразднили понятие «дача»
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Воссоздано изображение самого первого цветка на Земле

АСТАНА, 2 авг — Sputnik. Ученые реконструировали предположительный облик самых первых цветов, которые распустились на Земле 100 миллионов лет назад, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Communications.

Первые цветы походили на современные белые лилии и триллиумы.

Исследование по установлению облика первых цветов провел ученый Юрг Шененбергер (Juerg Schoenenberger) из университета Вены и его коллеги. Для этого он изучил особенности порядка сотни современных цветов и установил общие признаки, на основе чего и вывел их прародителя.

В частности, эти цветы обладали пятью пестиками, закрученными в завитки, десятью тычинками, а также несколькими наборами лепестков и чашелистиков, которые были объединены в «тройки» и окрашены в белый цвет. Похожую структуру имеют сегодня цветы лилий и трилий, за исключением того, что у них не пять, а три пестика и шесть тычинок.

Другой интересной чертой этого растения является то, что оно было двудомным, подобно облепихе и некоторым другим современным представителям флоры, имеющим «мужские» и «женские» кусты. Сегодня число таких растений является относительно небольшим — на их долю приходится всего 4−6% от общего числа видов флоры, однако в прошлом, как считают ученые, они могли доминировать на Земле.

Ученые отмечают, что цветы произвели революцию в мире растений и животных. Конкурируя за место под солнцем с голосеменными растениями и папоротниками, цветы привлекали насекомых-опылителей. Этот способ размножения оказался эффективнее ветра, который разносил семена древних растений, и цветущие растения быстро распространились.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Омирбека Жампозова: буду добиваться полного оправдания отца в суде
Автомобиль насмерть сбил переходящую в неположенном месте женщину в Алматы
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь