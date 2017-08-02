Воссоздано изображение самого первого цветка на Земле

Первые цветы походили на современные белые лилии и триллиумы.

Исследование по установлению облика первых цветов провел ученый Юрг Шененбергер (Juerg Schoenenberger) из университета Вены и его коллеги. Для этого он изучил особенности порядка сотни современных цветов и установил общие признаки, на основе чего и вывел их прародителя.

В частности, эти цветы обладали пятью пестиками, закрученными в завитки, десятью тычинками, а также несколькими наборами лепестков и чашелистиков, которые были объединены в «тройки» и окрашены в белый цвет. Похожую структуру имеют сегодня цветы лилий и трилий, за исключением того, что у них не пять, а три пестика и шесть тычинок.

Другой интересной чертой этого растения является то, что оно было двудомным, подобно облепихе и некоторым другим современным представителям флоры, имеющим «мужские» и «женские» кусты. Сегодня число таких растений является относительно небольшим — на их долю приходится всего 4−6% от общего числа видов флоры, однако в прошлом, как считают ученые, они могли доминировать на Земле.