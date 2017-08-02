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09:30 (мск), источник: КрымPress

Коммунальщики Евпатории переведены в режим повышенной готовности

Коммунальщики Евпатории в режим повышенной готовности переведены по решению главы администрации города Андрея Филонова.

Причина — пик сезона, а курортный город — это дополнительный функционал и особая зона ответственности.

— Приоритет — наведение порядка и быстрое реагирование на обращения. Это, в первую очередь, касается вывоза мусора, очистки урн. Ключевой момент — скорость реакции. Наша задача, чтобы гости увезли с собой позитивные эмоции. Довольный привезет четверых, а недовольный отговорит 17 человек, — цитирует Андрея Филонова отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

Сейчас в евпаторийских здравницах находятся около 20 тысяч гостей, 11,5 тысяч из которых — дети. С начала года в санаториях, пансионатах и гостиницах отдохнули 95 тысяч человек. Число неорганизованных отдыхающих, по оценкам специалистов, в несколько раз больше.

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