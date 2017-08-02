День ВДВ отметят в парке Победы в Нижнем Новгороде 2 августа

Источник: mil.ru

День ВДВ отметят в парке Победы на Гребном канале в Нижнем Новгороде 2 августа, сообщает городская администрация.

В 11.00 начнется митинг, после которого состоится возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. До 15:00 в парке будет проходить праздничная программа: военно-исторические реконструкции, реконструкции боя, концертно-развлекательные и спортивные мероприятия.

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