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09:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

День ВДВ отметят в парке Победы в Нижнем Новгороде 2 августа

На Гребном канале состоятся праздничные мероприятия.

Источник: mil.ru

День ВДВ отметят в парке Победы на Гребном канале в Нижнем Новгороде 2 августа, сообщает городская администрация.

В 11.00 начнется митинг, после которого состоится возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. До 15:00 в парке будет проходить праздничная программа: военно-исторические реконструкции, реконструкции боя, концертно-развлекательные и спортивные мероприятия.

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Гостей будут угощать солдатской кашей. На протяжении всего праздника будут работать выставки военно-инженерного дела, стрелкового оружия и история ВДВ в фотографиях.

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