День ВДВ отметят в парке Победы в Нижнем Новгороде 2 августа
На Гребном канале состоятся праздничные мероприятия.
На Гребном канале состоятся праздничные мероприятия.
День ВДВ отметят в парке Победы на Гребном канале в Нижнем Новгороде 2 августа, сообщает городская администрация.
В 11.00 начнется митинг, после которого состоится возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. До 15:00 в парке будет проходить праздничная программа:
Гостей будут угощать солдатской кашей. На протяжении всего праздника будут работать выставки