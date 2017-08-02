Детсад на 300 мест строят в микрорайоне Бурнаковский в Нижнем

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Детский сад на 300 мест строят в микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Двухэтажное здание будет состоять из восьми блоков и отдельно стоящего одноэтажного корпуса. В дошкольном учреждении расположатся 15 групп, в том числе ясельные, а также музыкальный и физкультурные залы, уголок живой природы, кабинет логопеда, кухня, прачечная, медицинский кабинет, служебные и бытовые помещения.

«Вместимость детского сада определена исходя из перспективы его развития. Работы по строительству ведутся полным ходом в соответствии с графиком», — отметил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.