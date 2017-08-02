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10:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Детсад на 300 мест строят в микрорайоне Бурнаковский в Нижнем

Уже забито более 500 свай для фундамента.

Источник: Аргументы и факты

Детский сад на 300 мест строят в микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Двухэтажное здание будет состоять из восьми блоков и отдельно стоящего одноэтажного корпуса. В дошкольном учреждении расположатся 15 групп, в том числе ясельные, а также музыкальный и физкультурные залы, уголок живой природы, кабинет логопеда, кухня, прачечная, медицинский кабинет, служебные и бытовые помещения.

«Вместимость детского сада определена исходя из перспективы его развития. Работы по строительству ведутся полным ходом в соответствии с графиком», — отметил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

За полтора месяца с начала работ на строительной площадке выполнена планировка основания котлована, завершается формирование свайного поля, забито более 500 свай, готовится песчаное основание под заливку бетонной плиты фундамента.

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