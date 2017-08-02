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09:41 (мск), источник: Новости Перми

В День ВДВ в Перми отключили почти все фонтаны

2 августа, когда в стране десантники отмечают свой профессиональный праздник, в краевой столице отключили фонтаны на время профилактики.

Источник: Новости Перми

В Перми 2 августа почти все фонтаны, кроме театрального, отключены для проведения профилактики. Они возобновят свою работу 4 августа, предупреждает пресс-служба администрации города.

За эти два дня специалисты спустят воду из чаш, проведут их очистку и проверят оборудование.

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