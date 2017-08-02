В День ВДВ в Перми отключили почти все фонтаны
2 августа, когда в стране десантники отмечают свой профессиональный праздник, в краевой столице отключили фонтаны на время профилактики.
2 августа, когда в стране десантники отмечают свой профессиональный праздник, в краевой столице отключили фонтаны на время профилактики.
В Перми 2 августа почти все фонтаны, кроме театрального, отключены для проведения профилактики. Они возобновят свою работу 4 августа, предупреждает
За эти два дня специалисты спустят воду из чаш, проведут их очистку и проверят оборудование.