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10:00 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму появился десяток камер видео- и фотофиксации нарушений ПДД

В Крыму заработал центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, передает пресс-служба Госавтоинспекции полуострова.

«Пока в РК будут работать около десятка аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а до конца 2018 года планируется установить более 200 комплексов. При этом водители смогут узнать, попали ли они в число нарушителей, не дожидаясь письма — информацию о наличии правонарушений автовладельцы смогут получить на портале государственных и муниципальных услуг», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что водители авто будут получать постановления о нарушениях по почте. После получения подобного письма у нарушителя будет 60 дней со дня вынесения постановления, чтобы оплатить штраф.

«Штраф можно будет оплатить через банк, терминал, интернет-банкинг, электронные платежные системы, с помощью портала госуслуг», — добавили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что при оплате штрафа в течение 20 дней сумма штрафа может составлять 50%.

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