В Крыму появился десяток камер видео- и фотофиксации нарушений ПДД
В Крыму заработал центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, передает
В Крыму заработал центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, передает
«Пока в РК будут работать около десятка
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«Штраф можно будет оплатить через банк, терминал,
В ведомстве напомнили, что при оплате штрафа в течение 20 дней сумма штрафа может составлять 50%.