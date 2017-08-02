В Крыму появился десяток камер видео- и фотофиксации нарушений ПДД

«Пока в РК будут работать около десятка аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а до конца 2018 года планируется установить более 200 комплексов. При этом водители смогут узнать, попали ли они в число нарушителей, не дожидаясь письма — информацию о наличии правонарушений автовладельцы смогут получить на портале государственных и муниципальных услуг», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что водители авто будут получать постановления о нарушениях по почте. После получения подобного письма у нарушителя будет 60 дней со дня вынесения постановления, чтобы оплатить штраф.

«Штраф можно будет оплатить через банк, терминал, интернет-банкинг, электронные платежные системы, с помощью портала госуслуг», — добавили в ГИБДД.