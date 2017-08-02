ЕВС внес правки в правила проведения «Евровидения»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) внес правки в регламент проведения песенного конкурса «Евровидение», соответствующий документ был опубликован вечером во вторник.

«Евровидение-2017» прошло в мае в Киеве. Участие в конкурсе не смогла принять российская исполнительница Юлия Самойлова — после объявления ее представителем РФ украинские власти запретили певице въезд в страну под предлогом ее посещения Крыма несколько лет назад.

ЕВС внес изменения в регламент конкурса, чтобы подобные ситуации не повторялись. Теперь каждая страна должна сама проверять и гарантировать, что «никто из отобранных кандидатов или участников делегаций не дает стране-хозяйке повода на основе собственного законодательства запретить въезд».

Кроме того, отдельным пунктом ЕВС указывает о недопустимости политизирования «Евровидения» — за подобное санкции возможны вплоть до дисквалификации.

Есть и другое новшество: теперь за срывы сроков подготовки к «Евровидению» право проведения конкурса у страны могут отобрать. Внесена эта правка также на основе проведенного в Киеве «Евровидения» — приготовления к нему шли с большими опозданиями и задержками по финансированию.