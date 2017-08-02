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10:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральские «медные короли» попали в Топ-500 долларовых миллиардеров

Уральские «медные короли» попали в ТОП-500 долларовых миллиардеров, опубликованный Bloomberg Billionaires Index.

Всего же в рейтинге 27 россиян, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, 271 строчку рейтинга занял владелец Уральского горно-металлургической компании (УГМК) и других компаний Искандер Махмудов. Его состояние оценивается в 5,89 млрд долларов США. А совладелец и гендиректор УГМК Андрей Козицын занял 498 строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 3,9 млрд долларов США.

Напомним, ранее Козицын попал в топ-200 богатейших людей России по версии издания Forbes. Андрей Козицын занял 28 строчку рейтинга. Тогда его состояние оценили в 4,3 млрд долларов США. Добавим, что в прошлом году Козицын занимал 36 строчку и его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов.

Искандер Махмудов в том рейтинге занял 19 строчку. Его капитал оценили в 6,5 млрд долларов США.

Добавим, что всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index 27 россиян. Выше всех «забрался» основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов: с состоянием в 17,3 млрд долларов США он занял 53 строчку рейтинга. На 57 строчке рейтинга — президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин: его состояние оценивается в 16,6 млрд долларов. Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг занял 72-е место, его состояние составило 15,6 млрд долларов.

Также в рейтинг попали: председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон — 74-я строчка рейтинга, состояние — 15,2 млрд долларов; владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием в 14,9 млрд долларов — 76-я строчка рейтинга.

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