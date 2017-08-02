Уральские «медные короли» попали в Топ-500 долларовых миллиардеров
Уральские «медные короли» попали в ТОП-500 долларовых миллиардеров, опубликованный Bloomberg Billionaires Index.
Уральские «медные короли» попали в ТОП-500 долларовых миллиардеров, опубликованный Bloomberg Billionaires Index.
Всего же в рейтинге 27 россиян, передает корреспондент Накануне.RU.
Так, 271 строчку рейтинга занял владелец Уральского
Напомним, ранее Козицын попал в топ-200 богатейших людей России по версии издания Forbes. Андрей Козицын занял 28 строчку рейтинга. Тогда его состояние оценили в 4,3 млрд долларов США. Добавим, что в прошлом году Козицын занимал 36 строчку и его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов.
Искандер Махмудов в том рейтинге занял 19 строчку. Его капитал оценили в 6,5 млрд долларов США.
Добавим, что всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index 27 россиян. Выше всех «забрался» основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов: с состоянием в 17,3 млрд долларов США он занял 53 строчку рейтинга. На 57 строчке рейтинга — президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин: его состояние оценивается в 16,6 млрд долларов. Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг занял 72-е место, его состояние составило 15,6 млрд долларов.
Также в рейтинг попали: председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон — 74-я строчка рейтинга, состояние — 15,2 млрд долларов; владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием в 14,9 млрд долларов — 76-я строчка рейтинга.