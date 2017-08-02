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10:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфу вновь подтопило после дождя

На этот раз от воды промокли не только пешеходы и водители — пострадали и автомобили.

На кадрах видео, опубликованных в социальной сети в сообществе «БашДТП», можно заметить, что автолюбители просто не знают, как попасть внутрь машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вода начала проникать в транспорт уже во время движения. Поэтому некоторые водители и поспешили взобраться на свои автомобили. Вода не убывала в течение нескольких часов. В результате на улице Трамвайной образовалась приличная пробка.

Интернет-пользователи и водители предполагают, что всё дело в нечищенных ливнёвках. Синоптики, тем временем, не дают оптимистичных прогнозов. Сегодня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы град. В последующие два дня также ожидаются осадки.

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