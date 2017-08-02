Уфу вновь подтопило после дождя

На кадрах видео, опубликованных в социальной сети в сообществе «БашДТП», можно заметить, что автолюбители просто не знают, как попасть внутрь машины.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vxcEcE95S9g?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вода начала проникать в транспорт уже во время движения. Поэтому некоторые водители и поспешили взобраться на свои автомобили. Вода не убывала в течение нескольких часов. В результате на улице Трамвайной образовалась приличная пробка.