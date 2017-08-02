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13:00 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области водителей будут штрафовать за вредные выбросы их авто

На дорогах региона пройдут специальные рейды.

Источник: Новости Воронежа

По улицам Воронежа и области ездит немало старых автомобилей, которые коптят воздух. Из их выхлопных труб вырывается нередко просто черный дым. Это вредит экологии.

В понедельник, 1 августа, губернатор Алексей Гордеев встретился с главным федеральным инспектором по Воронежской области Александром Солодовым. Они обсуждали проведения месячника экологической безопасности, который стартует не позже 7 августа.

В рамках экологических акций будут проверять безопасность на дорогах региона. Так, в городе и области определят точки, где будут проводить совместные рейды ГИБДД, экологов и представителей Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

«Будут останавливать водителей транспорта и измерять приборами контроля выброс вредных веществ в атмосферу, — рассказали в пресс-службе регионального правительства. — За превышение норм выброса собственникам автотранспорта будут выписывать протокол за правонарушение для дальнейшего взыскания штрафа».

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