В Воронежской области водителей будут штрафовать за вредные выбросы их авто
На дорогах региона пройдут специальные рейды.
На дорогах региона пройдут специальные рейды.
По улицам Воронежа и области ездит немало старых автомобилей, которые коптят воздух. Из их выхлопных труб вырывается нередко просто черный дым. Это вредит экологии.
В понедельник, 1 августа, губернатор Алексей Гордеев встретился с главным федеральным инспектором по Воронежской области Александром Солодовым. Они обсуждали проведения месячника экологической безопасности, который стартует не позже 7 августа.
В рамках экологических акций будут проверять безопасность на дорогах региона. Так, в городе и области определят точки, где будут проводить совместные рейды ГИБДД, экологов и представителей Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
«Будут останавливать водителей транспорта и измерять приборами контроля выброс вредных веществ в атмосферу, — рассказали в