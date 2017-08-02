Беларусь ограничивает ввоз свинины из Московской области России и Румынии из-за АЧС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Московской области России и Румынии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.