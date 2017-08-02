Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Отпуск с дымком
09:58 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Московской области России и Румынии из-за АЧС

По информации Россельхознадзора, на территории Московской области России зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

Источник: БЕЛТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Московской области России и Румынии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Читайте также
Белорусы придумали сервис, который сократит время пребывания в поликлинике

По информации Россельхознадзора, на территории Московской области России зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

Как сообщает Международное эпизоотическое бюро, на территории Румынии также зарегистрирован случай заболевания животных АЧС.

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на август для всех знаков зодиака
Желтый диван на остановке: мебельщики ни при чем!
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
СМИ: Пентагон закупит для Трампа самолеты из российского заказа
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь