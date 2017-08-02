Беларусь ограничивает ввоз свинины из Московской области России и Румынии из-за АЧС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Московской области России и Румынии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Россельхознадзора, на территории Московской области России зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.
Как сообщает Международное эпизоотическое бюро, на территории Румынии также зарегистрирован случай заболевания животных АЧС.
В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.
В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.