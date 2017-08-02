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10:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области школьные автобусы возили детей стоя и без ремней безопасности

Особенно много нарушений обнаружила прокуратура в Победовской школе, ученики которой в апреле пострадали в автокатастрофе на железнодорожном переезде.

После столкновения школьного микроавтобуса с поездом на железнодорожном переезде 14 апреля прокуратура Нововаршавского района проверила, соблюдают ли в местных школах правила перевозки детей. Напомним, что в той аварии погибли водитель и сопровождающая, а девять учеников Победовской школы получили травмы. Сегодня прокуратура Омской области обнародовала итоги проверки.

В Победовской школе обнаружили столько нарушений, что прокуратура внесла директору представление. Как пояснила Om1.ru старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, учеников школы возили два водителя. Погибший в автокатастрофе шофёр добросовестно проходил обязательный медосмотр перед рейсом. А его коллега забирал детей по пути из дома, довозил их до школы и уже потом проходил медосмотр и проверку технического состояния автобуса. Так продолжалось с 1 сентября 2016 года по 26 апреля 2017 года. Кроме того водитель брал в салон больше детей, чем позволяло количество мест для сидения.

Получив прокурорское представление, директор школы объявила выговор специалисту, ответственному за безопасность движения.

Не соблюдали правила и другие учебные заведения района. В Александровской школе водитель тоже возил детей без предрейсового медосмотра. В Дробышевской школе у автобуса не хватало ступеньки. У автобуса Бобринской школы были повреждены ремни безопасности. Прокуратура внесла всем директорам представления, после чего сотрудников школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в тот день школьная «ГАЗель» везла с занятий учеников из села Новороссийка. Водитель попытался проскочить переезд на красный свет, и микроавтобус врезался в грузовой поезд. Точную причину аварии следствие ещё не огласило.

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