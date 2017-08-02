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11:39 (мск), источник: Newslab.ru

«Тщательно мыть и не оставлять на ночь»: красноярцам напомнили, как правильно выбирать арбузы

Август — традиционный сезон продажи бахчевых в Красноярске.

Источник: Reuters

В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбирать арбузы и дыни, чтобы не получить пищевое отравление. Прежде всего не стоит покупать эти ягоды на стихийных рынках и на обочинах дорог. Арбузы не должны кучей лежать на земле, торговая точка обязана иметь навес, стеллажи и вывеску.

Арбузы и дыни не должны продаваться частями, также не стоит просить продавцов отрезать кусочек, чтобы попробовать — от этого бактерии попадут в ягоду и быстро начнут в ней размножаться. Перед употреблением бахчевые нужно тщательно помыть, так как велик шанс занести при разрезании пыль и микробов с поверхности в мякоть ягоды.

В Роспотребнадзоре добавили, что лучше выбирать по величине такой арбуз, который вы сможете съесть сразу, не оставляя его до следующего дня. Если ягоду все-таки не доели, то нужно закрыть срез пищевой пленкой и хранить арбуз в холодильнике.

Зрелый арбуз отличается ярким цветом корки, светлым пятном на боку, сухими усиками и плодоножкой. Если после разрезания обнаружится, что у арбуза кислый запах, есть его нельзя ни в коем случае — таким арбузом можно отравиться.

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