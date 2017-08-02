«Тщательно мыть и не оставлять на ночь»: красноярцам напомнили, как правильно выбирать арбузы
Август — традиционный сезон продажи бахчевых в Красноярске.
Август — традиционный сезон продажи бахчевых в Красноярске.
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбирать арбузы и дыни, чтобы не получить пищевое отравление. Прежде всего не стоит покупать эти ягоды на стихийных рынках и на обочинах дорог. Арбузы не должны кучей лежать на земле, торговая точка обязана иметь навес, стеллажи и вывеску.
Арбузы и дыни не должны продаваться частями, также не стоит просить продавцов отрезать кусочек, чтобы попробовать — от этого бактерии попадут в ягоду и быстро начнут в ней размножаться. Перед употреблением бахчевые нужно тщательно помыть, так как велик шанс занести при разрезании пыль и микробов с поверхности в мякоть ягоды.
В Роспотребнадзоре добавили, что лучше выбирать по величине такой арбуз, который вы сможете съесть сразу, не оставляя его до следующего дня. Если ягоду
Зрелый арбуз отличается ярким цветом корки, светлым пятном на боку, сухими усиками и плодоножкой. Если после разрезания обнаружится, что у арбуза кислый запах, есть его нельзя ни в коем случае — таким арбузом можно отравиться.